Novi Partizanov košarkaš ostavio bez teksta navijače atletskim sposobnostima. Pogledajte kako se predstavio Grobarima u Beogradskoj areni.

Izvor: MN Press

Partizanova tinejdž senzacija Mika Murinen je zaigrao u Srbiji. Finski košarkaš debitoivao je za crno-bijele u meču protiv Krke u ABA ligi, igrajući na poziciji krilnog centra. Grobari su očekivali njegov atraktivan potez i dočekali ga u posljednjem minutu pred poluvrijeme, kada je poletio i dohvatio "na vrhu table" loptu poslije prodora Slovenca Žaka Smrekara.

U napadu ga nije odmah krenulo, što je donekle i očekivano s obzirom na to da nikad nije igrao profesionalnu košarku, ali u odbrani je odmah počeo da pokazuje svoje velike atletske mogućnosti.

Podsjetimo, Murinen je visok 210 centimetara i ima raspon ruku od čak 220 centimetara. Navijači koji su došli na njegov debi u Areni videli su koliko je atletski moćan. Pogledajte.

Mika Murinen prethodnih dana se upoznao sa saigračima na treningu, bio je među njima i na stadionu FK Partizan u Humskoj na utakmici protiv Vojvodine, a član je KK Partizan od 26. septembra.

Navijači u Srbiji će sigurno sa dodatnom pažnjom pratiti njegove partije, prije svega zbog velikog talenta koji je pokazao i na Eurobasketu, na kojem je u dresu Finske bio jedan od "dželata" reprezentacije Srbije u osmini finala.

Pogledajte kako Murinenu stoji crno-bijeli dres: