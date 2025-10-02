Mika Murinen je novi igrač Partizana, ali ne i prvi Finac u crno-bijelom dresu. To je 2015. godine bio Džamar Vilson, koga smo pozvali da ga pitamo šta misli o ovom transferu Partizana. Malo je reći da su ga vijesti obradovale.

Cijelom Evropom je kao bomba odjeknulo da od Amerike nema ništa, već da Mika Murinen dolazi u Partizan. Sjajni mladi Finac je sa 18 godina bio najmlađi košarkaš na Eurobasketu, a sigurno je najzanimljivije pojačanje crno-bijelih godinama unazad.

Ipak, teško je biti prvi u bilo čemu u klubu ovakve istorije i tradicije, pa tako i Mika Murinen nije prvi Finac u Partizanu. Zato smo pozvali Džamara Vilsona, prvog Finca u srpskoj košarci da nam kaže kako se osjećao kada je čuo za ovaj transfer.

"Sjajno sam se osjećao! Bio sam jako uzbuđen jer je moje iskustvo u Partizanu i Srbiji jedno od najboljih košarkaških i životnih iskustava koje sam imao", počeo je svoju priču za MONDO Džamar Vilson.

Murinen i Partizan - idealan spoj

Džamar Vilson je prvi put bio u Srbiji kada je sa Okapijem 2009. godine igrao protiv FMP-a, a onda je posle igranja u Australiji i Francuskoj doživio najlepše trenutke karijere u Partizanu u sezoni 2015/16. Sada zna da je dolazak u Beograd najbolja odluka koju je mladi krilni košarkaš da donese.

"Mislim da će Mika baš da uživa u Beogradu jer igra sa mnogo energije i strasti. To je zarazno, a ja mislim da Partizan ima najbolju atmosferu na svijetu.To izvlači više od 100 odsto iz igrača i za nekoga ko igra sa toliko strasti zaista ne mogu da vidim bolje mjesto za njega", ističe bivši plej crno-bijelih.

Što se tiče samog kluba kaže da je igranje za Partizan nešto najbliže igranju za reprezentaciju i da će se baš zbog toga Mika sjajno uklopiti. Samom Džamaru nije bilo loše - sjećamo se kako je Olimpiji ubacio 42 poena.

"Mislim da je klub sjajan i da su navijači nevjerovatno strastveni i to daje dodatni motiv. Bilo je za mene to jedno od iskustava gde se vidjelo da su navijačima njihovi roditelji prenijeli ljubav prema klubu, tako da je djelovalo da je to za njih mnogo više od sporta. Zbog toga je iskustvo bilo tako specijalno. Tu ne igrate samo za sebe. Kao da ne igrate za klub nego za reprezentaciju kada ste u dresu Partizana", naglasio je on.

Kimo Murinen? Strašan igrač

Pisali smo već o tome da je i otac novog pojačanja Partizana Kimo Murinen bio reprezentativac Finske, igrao je na poziciji četvorke i vrlo dobro ga poznaje Džamar Vilson.

"Igrao sam sa njim mnogo tokom ljeta kada je bio u reprezentaciji. Sličnih smo godina, tako da sam mnogo bliže njemu nego Miki. To dovoljno govori koliko sam mator", kaže uz osmeh Vilson i dodaje:

"On je takođe bio strašan igrač. Kimo je jako poseban košarkaš, jedan od onih koje su saigrači uvjek hteli u svom timu jer igra sa mnogo emocija i beskompromisno . Takođe je bio jako dobar defanzivac, uradio bi sve da njegov tim pobjedi. On je, kao i Mika, igrač koji će da žrtvuje svoje tijelo bez prestanka. Sa tim ljudima bi išao i u rat, a ne na košarkaški meč."

Mika i vršnjaci kao nebo i zemlja

Mika Murinen je bio ubjedljivo najmlađi košarkaš na Eurobasketu i to se nije vidjelo na terenu. Dobio je priliku protiv Švedske i riješio meč sa pet vezanih poena, kasnije smo ga vidjeli u velikim mečevima. Nažalost u vrlo "bezobraznom" i kvalitetnom izdanju i protiv nas.

"Mislim da je ono što je različito kod njega u odnosu na prirodno talentovane igrače njegovih godina je način na koji prilazi košarci. Naravno da možete da vidite njegovu visinu, snagu, poketljivost... To su alati koje koristi. To mu je dato od Boga, ali je takođe i radio na tim stvarima kako bi ih poboljšao.

Ipak način na koji igra, to što igra jednako snažno i požrtvovano sa obije strane terena i što se nikoga ne boji govori mnogo u njegovim godinama. Igrao je protiv Janisa i mnogih nevjerovatnih igrača, a nije se uplašio. Vidi ih, zna ko su i poštuje ih, ali ih se ne plaši. Bio je najmlađi igrač Eurobasketa, drugi bi na njegovom mjestu bili srećni samo što su tu, a sa njim to nije bio slučaj. Takav je", završio je priču o Miki Murinenu Džamar Vilson.

Sada ima 41 godinu i morali smo da ga pitamo gdje je i šta danas radi omiljeni plejmejker "grobara"?

"Malo sam se bavio trenerskim poslom, sada radim u IT industriji, a završio sam jedan program FIBA i radio sam na Eurobasketu. Pokušavam da budem bliži košarci, a takođe se bavim prodajom satova", ispričao je za MONDO Džamar Vilson.

Kada je on prije deset godina stigao u Partizan počela je teška tranzicija Partizana. Krenula je sa Fincem na poziciji pleja i Perom Božićem kao trenerom, a sada su tu Željko Obradović i Mika Murinen. Nije loše?