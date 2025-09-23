Nikola Jokić bi mogao da ode iz Denvera poslije ove sezone i da postane saigrač Janisa Adetokunba.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Djelovalo je u jednom trenutku da će Nikola Jokić čitavu karijeru provesti u Denveru, međutim ovog ljeta odlučio je da odbije novi ugovor i time je sve iznenadio. Pomislili su tada svi da je ipak time želio da pošalje poruku Nagetsima da moraju da pojačaju tim, kao i da želi više novca za sebe, ali sve se više priča o tome da zapravo ide iz Denvera.

Tako je sada poznati NBA insajder Sem Amik objavio da će Nikola Jokić biti trejdovan idućeg ljeta, kao i da oko njega "pleše" više klubova, međutim daleko najbliži je odlasku u Milvoki Bakse.

Kako će Milvoki upariti Jokića i Janisa?

Iako je ovog ljeta bilo spekulacija da bi Janis Adetokunbo mogao da ode iz Milvokija, sada postoji velika šansa da Grk u svom timu dobije najboljeg košarkaša svijeta. Uparili bi Baksi tako dvostrukog i trostrukog osvajača MVP priznanja, što je njihov veliki plan za ljeto 2027.

"Jedan čovjek iz Baksa mi je zamjerio i rekao da mu je drago što sam u kolumni o 2027. godini ubacio i Jokića, jer su umorni od toga da je Janis stalno sam", dodao je Sem Amik.

Ko još prati Jokića?

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

"Samo zato što u Denveru nema panike - što je meni važno - to nije spriječilo neke druge timove da donose odluke koje su makar djelimično vezane za tip igrača koji bi mogli da budu dostupni ljeta 2027, a među njima i Jokić,“ naveo je Amik i dodao da postoje najmanje još tri kluba koja prate njegovu situaciju sa ugovorom.

"Lejkersi i Klipersi nagovještavaju da žele da se nađu na tržištu za 2027. godinu, a isto važi i za Voriorse. I tu se ne radi samo o Janisu, već i o mogućnosti da tada budu na tržištu Jokić ili Donovan Mičel", dodao je.

Šta će Denver uraditi?

Sve zavisi od ove sezone u Nagetsima. Ako Jokić ne bude vidio napredak, možda zaista i poželi da ode iz kluba koji ga je prvi prepoznao i doveo 2015. godine. Ako bude napretka, pričaće o novom ugovoru, najvećem u NBA.

Ono što je važno napomenuti je da Jokić ima "igračku opciju" za sezonu 2027/28 i tada može da "izađe" iz ugovora sa Denverom, a novi trogodišnji ugovor vrijedan 212,2 miliona dolara važio bi od te sezone. Dakle, ukupno, Nikola Jokić bi u narednih pet godina zaradio oko 326 miliona dolara.