Od ministra traže i da izvršnoj vlasti predloži pokretanje postupka razrješenja predsjednika Opštine Vladimira Jokića, a kazali su i da je u pripremi prijava protiv tog lokalnog čelnika.

Izvor: DPS

Poslanički klub Demokratske partije socijalista (DPS) obratio se pismom ministru javne uprave Marašu Dukaju, tražeći mu da Vladi predloži podnošenje predloga odluke za skraćenje mandata Skupštini opštine Kotor.

Od ministra traže i da izvršnoj vlasti predloži pokretanje postupka razrješenja predsjednika Opštine Vladimira Jokića, a kazali su i da je u pripremi prijava protiv tog lokalnog čelnika.

"Klub poslanika DPS-a je na Odboru za politički sistem, pravosude i upravu, zajedno sa predstavnicima opozicije, inicirao kontrolno saslušanje na temu 'Poštovanje vladavine prava na primjeru postupanja Skupštine opštine Kotor', u namjeri da se otvori pitanje nefunkcionalnosti sistema lokalne samouprave u Kotoru, koja je nastala nepoštovanjem Ustava i Zakona o lokalnoj samoupravi od strane predsjednika Opštine i predsjednika Skupštine opštine Kotor. Nažalost, i pored javno saopštene spremnosti da se odazovete pozivu, poslanička većina je onemogućila da se čuju odgovori na pitanja i predlozi za preduzimanje mjera koje državnim organima stoje na raspolaganju u cilju rješavanja ovog stanja", navodi se u pismu ministru.

Kažu da, ipak, neodržavanjem kontrolnog saslušanja "nije prestala" obaveza Dukaja, kao prvog čovjeka ministarstva odgovornog za kreiranje politike u toj oblasti i za vršenje nadzora nad zakonitošću rada organa lokalne samouprave, da preduzme "sve zakonom propisane mjere iz svoje nadležnosti za uspostavljanje zakonitosti u funkcionisanju Opštine Kotor".

"U namjeri na da se odupremo svakoj relativizaciji nezakonitog postupanja pozivanjem nedorečenost zakonske regulative ili pravdanjem navodnom potrebom da se sačekaju ishodi postupaka kod nadležnih sudskih instanci koji zapravo ne mogu biti ni pokrenuti, sve s ciljem da se kupi vrijeme i aboliraju akteri kršenja zakona, od Vas tražimo da: 1) Predložite Vladi da podnese Predlog odluke za skraćenje mandata Skupštini opštine Kotor, kako to propisuje član 56 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi; 2) Predložite Vladi da, shodno odredbama člana 63 Zakona o lokalnoj samoupravi, pokrene postupak razrješenja Vladimira Jokića, predsjednika Opštine Kotor iz razloga što, u vremenu dužem od šest mjeseci, ne vrši poslove iz svoje nadležnosti", naveli su poslanici DPS-a.

"Razlozi za ovakvo postupanje Vlade, što se tiče primjene člana 56 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi, jasno su navedeni u Nalazu upravnog nadzora nad primjenom člana 56 Zakona o lokalnoj samoupravi, od 5.02.2026. godine, koje je Ministarstvo javne uprave dostavilo Skupštini opštine Kotor. Nepreduzimanje predloženih mjera, koje Ministarstvu javne uprave stoje na raspolaganju u cilju rješavanja ovog stanja, značilo bi, kako ste i sami naveli u Nalazu 'priznavanje vlasti koja ne proističe iz aktuelne izborne volje građana, čime bi se direktno povrijedio član 2 Ustava CG'", dodaju u pismu.

Kažu da, što se tiče razloga za pokretanje postupka razrješenja Jokića, postoje "brojni primjeri" da predsjednik Opštine Kotor u produženom trajanju, "duže od šest mjeseci ne izvršava zakone, druge propise i opšte akte", što je, kako ističu, utvrdila i Državna revizorska institucija (DRI) prilikom revizije završnog računa budžeta Opštine Kotor za 2024, kada je dato negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Opštine za tu godinu, sa ukupno 21 preporukom.

"Tom revizijom su konstatovane brojne nepravilnosti i zloupotrebe, od strane predsjednika Opštine, učinjene grubim povredama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o volonterskom radu, Zakona poreskoj administraciji, Zakona o državnoj imovini, Zakona o javnim nabavkama itd", napominje DPS.

Kažu i da je predsjednik Opštine Kotor "ignorisao i svoju obavezu" da DRI-ju do 30. novembra 2025. dostavi Plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka sa predlogom mjera, nosilaca aktivnosti i rokovima za njihovu realizaciju.

"Poznata je činjenica da predsjednik Opštine Kotor nije ispoštovao zakonske procedure u pripremi i dostavljanju budžeta za 2026. godinu, odnosno Predlog odluke o budžetu nije utvrđen od strane predsjednika Opštine i dostavljen Skupštini opštine do 1. decembra tekuće godine, kako to propisuje član 28 stav 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Takođe, Opština Kotor nije donijela Strateški plan za period 2025 – 2030, niti je Skupštini dostavljen izvjestaj o realizaciji Strateškog plana za 2024. godinu", piše DPS u obraćanju ministru.

Sve navedeno ukazuje, kako su rekli, da su mandat predsjednika Opštine Kotor obilježile "brojne nezakonitosti, nesavjesno ponašanje i zloupotrebe na štetu građana Kotora": "Zbog toga gradani sve češće postavljaju pitanja: Šta je sve potrebno da uradi Vladimir Jokić da bi reagovali nadležni državni organi, koliko je zakona potrebno da prekrši, koliko zlupotreba da izvrši?"

Klub poslanika DPS-a navodi da je cilj njihovog obraćanja Dukaju da ukažu kako Ministarstvo javne uprave i Vlada raspolažu svim zakonskim mehanizmima za rješavanje situacije i da će, ukoliko ih ne iskoriste, biti jasno da "imamo vlast koja svojim nečinjenjem podstiče nezakonito postupanje, kršenje propisa, ignorisanja nalaza nadležnih državnih organa i bahatost lokalnih moćnika."

"U namjeri da stanemo na put nekažnjivom kršenju Ustava i zakona, protiv predsjednika Skupštine opštine Kotor već je podnesena krivična prijava zbog zlupotrebe službenog položaja, a prijava protiv predsjednika Opštine je u pripremi. U vezi sa navedenim, očekujemo od Vas da nas obavijestite da li će Ministarstvo javne uprave i Vlada ispuniti svoje zakonske obaveze i konačno, na ovom primjeru pokazati da Crna Gora ima vlast koja je spremna da se povinuje Ustavu i zakonu", zaključili su u pismu Dukaju.

"Klub poslanika DPS-a je na Odboru za politički sistem, pravosude i upravu, zajedno sa predstavnicima opozicije, inicirao kontrolno saslušanje na temu 'Poštovanje vladavine prava na primjeru postupanja Skupštine opštine Kotor', u namjeri da se otvori pitanje nefunkcionalnosti sistema lokalne samouprave u Kotoru, koja je nastala nepoštovanjem Ustava i Zakona o lokalnoj samoupravi od strane predsjednika Opštine i predsjednika Skupštine opštine Kotor. Nažalost, i pored javno saopštene spremnosti da se odazovete pozivu, poslanička većina je onemogućila da se čuju odgovori na pitanja i predlozi za preduzimanje mjera koje državnim organima stoje na raspolaganju u cilju rješavanja ovog stanja", navodi se u pismu ministru.

Kažu da, ipak, neodržavanjem kontrolnog saslušanja "nije prestala" obaveza Dukaja, kao prvog čovjeka ministarstva odgovornog za kreiranje politike u toj oblasti i za vršenje nadzora nad zakonitošću rada organa lokalne samouprave, da preduzme "sve zakonom propisane mjere iz svoje nadležnosti za uspostavljanje zakonitosti u funkcionisanju Opštine Kotor".

"U namjeri na da se odupremo svakoj relativizaciji nezakonitog postupanja pozivanjem nedorečenost zakonske regulative ili pravdanjem navodnom potrebom da se sačekaju ishodi postupaka kod nadležnih sudskih instanci koji zapravo ne mogu biti ni pokrenuti, sve s ciljem da se kupi vrijeme i aboliraju akteri kršenja zakona, od Vas tražimo da: 1) Predložite Vladi da podnese Predlog odluke za skraćenje mandata Skupštini opštine Kotor, kako to propisuje član 56 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi; 2) Predložite Vladi da, shodno odredbama člana 63 Zakona o lokalnoj samoupravi, pokrene postupak razrješenja Vladimira Jokića, predsjednika Opštine Kotor iz razloga što, u vremenu dužem od šest mjeseci, ne vrši poslove iz svoje nadležnosti", naveli su poslanici DPS-a.

"Razlozi za ovakvo postupanje Vlade, što se tiče primjene člana 56 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi, jasno su navedeni u Nalazu upravnog nadzora nad primjenom člana 56 Zakona o lokalnoj samoupravi, od 5.02.2026. godine, koje je Ministarstvo javne uprave dostavilo Skupštini opštine Kotor. Nepreduzimanje predloženih mjera, koje Ministarstvu javne uprave stoje na raspolaganju u cilju rješavanja ovog stanja, značilo bi, kako ste i sami naveli u Nalazu 'priznavanje vlasti koja ne proističe iz aktuelne izborne volje građana, čime bi se direktno povrijedio član 2 Ustava CG'", dodaju u pismu.

Kažu da, što se tiče razloga za pokretanje postupka razrješenja Jokića, postoje "brojni primjeri" da predsjednik Opštine Kotor u produženom trajanju, "duže od šest mjeseci ne izvršava zakone, druge propise i opšte akte", što je, kako ističu, utvrdila i Državna revizorska institucija (DRI) prilikom revizije završnog računa budžeta Opštine Kotor za 2024, kada je dato negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Opštine za tu godinu, sa ukupno 21 preporukom.

"Tom revizijom su konstatovane brojne nepravilnosti i zloupotrebe, od strane predsjednika Opštine, učinjene grubim povredama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o volonterskom radu, Zakona poreskoj administraciji, Zakona o državnoj imovini, Zakona o javnim nabavkama itd", napominje DPS.

Kažu i da je predsjednik Opštine Kotor "ignorisao i svoju obavezu" da DRI-ju do 30. novembra 2025. dostavi Plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka sa predlogom mjera, nosilaca aktivnosti i rokovima za njihovu realizaciju.

"Poznata je činjenica da predsjednik Opštine Kotor nije ispoštovao zakonske procedure u pripremi i dostavljanju budžeta za 2026. godinu, odnosno Predlog odluke o budžetu nije utvrđen od strane predsjednika Opštine i dostavljen Skupštini opštine do 1. decembra tekuće godine, kako to propisuje član 28 stav 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Takođe, Opština Kotor nije donijela Strateški plan za period 2025 – 2030, niti je Skupštini dostavljen izvjestaj o realizaciji Strateškog plana za 2024. godinu", piše DPS u obraćanju ministru.

Sve navedeno ukazuje, kako su rekli, da su mandat predsjednika Opštine Kotor obilježile "brojne nezakonitosti, nesavjesno ponašanje i zloupotrebe na štetu građana Kotora": "Zbog toga gradani sve češće postavljaju pitanja: Šta je sve potrebno da uradi Vladimir Jokić da bi reagovali nadležni državni organi, koliko je zakona potrebno da prekrši, koliko zlupotreba da izvrši?"

Klub poslanika DPS-a navodi da je cilj njihovog obraćanja Dukaju da ukažu kako Ministarstvo javne uprave i Vlada raspolažu svim zakonskim mehanizmima za rješavanje situacije i da će, ukoliko ih ne iskoriste, biti jasno da "imamo vlast koja svojim nečinjenjem podstiče nezakonito postupanje, kršenje propisa, ignorisanja nalaza nadležnih državnih organa i bahatost lokalnih moćnika."

"U namjeri da stanemo na put nekažnjivom kršenju Ustava i zakona, protiv predsjednika Skupštine opštine Kotor već je podnesena krivična prijava zbog zlupotrebe službenog položaja, a prijava protiv predsjednika Opštine je u pripremi. U vezi sa navedenim, očekujemo od Vas da nas obavijestite da li će Ministarstvo javne uprave i Vlada ispuniti svoje zakonske obaveze i konačno, na ovom primjeru pokazati da Crna Gora ima vlast koja je spremna da se povinuje Ustavu i zakonu", zaključili su u pismu Dukaju.