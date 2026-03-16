Tramp se oglasio o novom vrhovnom vođi Irana. Smatra da Iran nema lidera i da ne zna sa kim da pregovara.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se obratio javnosti iz Bijele kuće u Vašingtonu kada je govorio o ratu na Bliskom istoku. Na početku je govorio o vojnim uspjesima u Iranu, a potom je komentarisao novog vrhovnog vođu Irana Modžtabu Hamneija.

Tramp je od pripadnika obavještajnih službi dobio izvještaj o sek**alnom opredeljenju Hamneija. Otkriveno je da se smijao kada je čuo da je on najvjerovatnije homosek**alac, a sada je američki predsjednik izjavio da nije siguran da li je on uopšte živ.

"Mnogo ljudi govori da je on teško povrijeđen. Spominju da je ostao bez noge i da je teško povrijeđen.

Drugi mi kažu da je čak mrtav. Mi ne znamo ko je njihov lider.

Imamo ljude koji žele da pregovaraju. Nemamo pojma ko su oni", objasnio je američki predsjednik, prenosi britanski list "Gardijan".