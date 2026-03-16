Slavica Ratković Coka, prva supruga kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, u velikoj ispovijesti prvi put je otkrila nepoznate detalje.

Izvor: Kurir/ Nenad Kostić

Slavica Ratković živi u Frankfurtu daleko od očiju javnosti, a na samom početku intervjua prisjetila se vremena kada su se ona i Rale iz jednog manjeg mjesta u Srbiji doselili u Beograd.

"Kada smo se Rale i ja zaljubili i vjenčali , ja sam imala 18, a Rale 21 godinu. Sada iz ove moje perspektive i u ovim godinama, mogu slobodno da kažem, da je to bila na neki način prva i dječija ljubav. U Beograd smo došli 1994. godine. Ja sam tada bila u drugom stanju sa našim drugim djetetom, a vjenčali smo se 1991. godine. U Beograd sam došla sa kćerkicom koja se rodila 1993, a sin je te 1994. godine još bio u mom stomaku.

Slavica je otkrila kako je na početku gledala na njegov uspjeh i okupljanje estradnih imena u njihovom stanu.

"Moj brat je Srđan Jovanović poznatiji kao Srki Boy i naš četvoro smo došli zajedno u Beograd. Nas dvoje i Srki sa njegovom suprugom Lidijom. A sva ta estrada i sve to oko nje meni je bilo sve sasvim novo. Rale je bio jako talentovan i vjerovala sam u njegov uspjeh, talenat."

Potom je otkrila kako im je bilo na početku u Beogradu.

" Bilo nam je veoma, veoma teško. Živjeli smo kao podstanari, imali smo dvoje djece i baš nam je bilo teško. Da nije bilo, kako mojih, isto tako i njegovih roditelja, ne znam kako bismo sve to izdržali. Ja sam se bavila djecom. A njega sam pustila da bude u svom svijetu, svijetu muzike i da stvara. Jednostavno bila sam mu puna podrška u svemu. Nisam mu smetala, djeca mu nisu smetala, a samo da bi on mogao da radi i da napreduje."

I dalje nosi Raletovo prezime

Vidi opis Zaprosio Anu Nikolić, 10 godina bio u vezi sa Indirom, a i dalje u braku sa Slavicom? Progovorila Raletova prva žena Goran Ratković Rale Ana Nikolić Goran Ratković Rale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Pink.rs Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kurir/ Nenad Kostić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 5 5 / 5

Slavica u Njemačkoj živi od 2014. godine, ali još uvijek nosi prezime Ratković, sada je otkrila zbog čega je to tako.

"Ne znam ni ja više. Nas dvoje smo se zakonski razveli, ali crkveno nismo, ali i to ćemo ako Bog da uskoro. Jer ako bi on ponovo želio da se vjenča, ne može, jer smo nas dvoje još uvijek crkveno vezani" rekla je ona, a potom otkrila da li ga i dalje voli.

"Ne, ne nikako. Kao muškarca ga više odavno ne volim. Ali, kao oca naše djece, kao familiju, odgovor je da."

Slavica je otkrila da li su kćer i sin povukli muzikalno na Raleta.

"Njih dvoje su apsolutni sluhisti, muziku imaju u malom prstu. Ali, sada dolazi to ali, odlučili su da se bave nečim sasvim drugim pozivima u životu, što mene kao majku posebno raduje. Moja majka im je uvijek nametala to, da se nikada ne bave muzikom."

Svojevremeno je Rale u jednom intervjuu rekao, kako si ti napustila djecu i otišla u Njemačku, ona je sada te navode demantovala.

"Ne, to nije istina. Kada sam ja otišla u Njemačku, kćerka je imala 21 godinu, a sin je imao 20 godina i, nisu bili maloljetni, kako je on to htio javnosti da prezentira. Te godine kada sam ja otišla za Njemačku, kćerka je otišla za Prag da nastavi studiranje.

"Po dolasku u Frankfurt bilo mi je veoma teško. Po zanimanju sam frizerka, pa sam odmah pronašla posao. Bilo je teško, ali sam bila svoja. U Njemačkoj se jako mnogo radi,a prije toga bila sam domaćica, majka, odgajala dvoje djece. Nisam u Beogradu radila svoj posao, ali bila sam supruga, majka, domaćica 24 sata."

Ali, vjerujte sve te teškoće sam prihvatila sa osmijehom. Postala sam samostalna i sama sam zarađivala svoj novac. Imala sam vremena za sebe, da se družim, da sa prijateljicama odem na kafu, da sama odlučujem o svom godišnjem odmoru. Ponavljam, jako sam sretna što sam svoj život uzela u svoje ruke i što sam konačno bila svoja. Ja sam u Frankfurtu odmah po dolasku osjetila sreću, da sam svoja i da sam slobodna.

Da li bi se vratila ponovno Raletu?

"Ne, ni u kom slučaju. Rekla sam već, doživljavam ga kao neki rod najbliži. Rale me kao muškarac uopšte ne interesuje. Bilo je to mnogo davno kada sam ga voljela, kada još nije bio niti poznat niti popularan. I, kada se toga sjetim, tada smo bili najsrećniji i najzaljubljeniji jedno u drugo. Popularnost, estrada, pjevačice su Raleta mnogo promijenile, naravno u negativnom smislu."

"Mnogo su me boljele afere"

"Te njegove afere sa pjevačicama su me mnogo, mnogo boljele. Nisam tip žene koja će da sjedi kući, a muž uskače i iskače iz kreveta, jedne, druge, pete žene. Ja to poniženje nikada nisam željela i nikada ne bi mogla da prihvatim. Shvatila sam da je bolje odvojeni, pa ti moj Rale voli koga hoćeš. Nisam htjela i nisam mogla da ostanem u tom braku i da sve to odobravam. Po meni je poniženje za svaku ženu koja ostane u braku, a znaš da te suprug vara."

Da li si razgovarala sa njim na tu temu?

"Da jesam i to samo jednom i nikad više. Na moje pitanje zašto to radi, odgovorio mi je: „Ti si Coka tako dobra i mirna žena, ali ja volim žene poput pjevačica koje se slobodno oblače, koje su atraktivne, robusne, živahne“. Ja nisam takva. I, shvatila sam da moram i trebam da odem."

O Raletu i Indiri Radić

Vidi opis Zaprosio Anu Nikolić, 10 godina bio u vezi sa Indirom, a i dalje u braku sa Slavicom? Progovorila Raletova prva žena Indira Radić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / indiraradicofficial Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: ATA / Dušan Milenković Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/Indira Radić Official Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/indiraradicofficial Br. slika: 14 14 / 14

"Sa Indirom je bio dugo, isto toliko koliko i sa mnom u braku. Sa mnom je bio desetak godina i sa njom isto tako. Od Indire je napravio zvijezdu, ali Indira je imala i te pjevačke kvalitete, talenat. Indira nije nikada mene vrijeđala, niti ja nju. Indira je imala jako dobar i korektan odnos sa mojom djecom i zbog toga je mnogo poštujem. Tako da moja djeca danas Indiru Radić gotive, jer žena je zaista na mjestu. Korektna i divna osoba.

Kada odeš u Beograd budeš u stanu sa Raletom i djecom. Kakva tada vlada atmosfera? Bude li tu i Ana Nikolić?

Vidi opis Zaprosio Anu Nikolić, 10 godina bio u vezi sa Indirom, a i dalje u braku sa Slavicom? Progovorila Raletova prva žena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: M.M. ATA Images Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 11 / 11

"Rale voli kada ja dođem. Atmosfera bude vesela, baš kao kad mu dođe majka u goste. Ja onda kuham, spremam, ali zbog djece koja su tu. Ali, i on se obraduje domaćoj hrani. A, djeca su posebna priča, uvijek mi kažu, mama atmosfera u stanu je tako opuštajuća, vesela kada si ti tu. A, Ana pa izbjegava da dolazi, kada sam ja tu.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

(naj-portal.com, MONDO)