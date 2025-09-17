Majk Meloun je dobio novi posao i radiće kao analitičar "ESPN-" tokom naredne NBA sezone.

Doskorašnji trener Nikole Jokića u Denveru Majk Maloun ima novi posao. On se pridružio "ESPN-u" gdje će u narednoj sezoni biti jedan od stručnih konsultanata tokom utakmica u emisiji "NBA kauntdaun".

Trener sa najviše pobeda u istoriji Denvera je prošle sezone debitovao na ovoj televiziji kada je komentarisao finalnu seriju NBA lige između Minesote i Oklahome, a sada je potpisao dugoročni ugovor.

Sada će raditi zajedno sa novinarkom Malikom Endruz, poznatim NBA analitičarem i voditeljom Stivenom Ej Smitom, čuvenim Brajanom Vindhorstom, kao i nekadašnjim NBA igračima Kendrikom Perkinsom i Ričardom Džefersonom uz dodatak dugogodišnjeg generalnog menadžera Golden Stejta Boba Majersa. "ESPN" je napravio pravi analitičarski "drim tim" za svoj program.

Zašto je Majk Meloun otišao iz Denvera?

Zašto je Majk Meloun otišao iz Denvera?

Maloun je bio asistent u nekoliko ekipa prije nego što je 2013. godine dobio stalan posao u Sakramento Kingsima, Posle samo jedne sezone prešao je U Denver gdje je ostao skoro deset godina. Na kraju je otišao zbog sukoba sa tadašnjim generalnim menadžerom Kalvinom Butom koji je takođe dobio otkaz.

Osvojio je jedinu titulu u istoriji Denver Nagetsa, a takođe je i trener sa najviše pobjeda u istoriji ove NBA franšize. Imao je poseban odnos sa Nikolom Jokićem, a na mjestu trenera ga je zamijenio njegov asistent Dejvid Adelman.