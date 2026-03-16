Ćerke ne znaju čime se bave Nikolija i Relja? Vesna Zmijanac otkrila detalje

Pjevačica Vesna Zmijanac progovorila je o unukama i otkrila da se trudi da od njih, koliko god je moguće, sakrije čime se ona i njihovi roditelji bave.

Pjevačica i baka Vesna Zmijanac, kaže da joj je najvažnije da djevojčice odrastaju srećno i bez pritiska, bez obzira na to kojim će putem krenuti u budućnosti.

Na pitanje da li njene unuke razumiju stil života koji vodi njihova porodica, Vesna je istakla da su još uvijek male da bi u potpunosti shvatile specifičnosti javnog života i muzičke scene.

"Ne znaju ništa, nekako smo uspjeli da sačuvamo da ne budu u toku sa tim šta radimo i kako radimo. Postoje velike šanse da se i one jednog dana bave ovim poslom, a možda i ne bi trebalo baš... Rea je već odlučila, ona je starija i zna, a za ovu mlađu još ne znamo šta će biti. Baba bi voljela da pjevaju, tu je problem. Otac i majka ne bi, ali baba bi voljela - šta im fali?" rekla je Vesna za Hajp.