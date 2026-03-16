Dominik Soboslaj je posle remija sa Totenhemom dao oštru izjavu i rekao da će Liverpul igrati u Ligi konferencija ako se ovako nastavi.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Liverpul igra veoma loše cijele sezone. Tim koji je prošle godine osvojio Premijer ligu i igrao prelijep fudbal se žestoko muči u tekućoj sezoni. Arne Slot potrošio je skoro 500 miliona eura, ali ni to nije dovoljno. Remizirao je sa Totenhemom na "Enfildu" (1:1), a navijači su ih ispratili zvižducima što se rijetko viđa na tom kultnom stadionu.

U kolikom problemu se klub nalazi govori to i da im "visi" učešće u Premijer ligi pošto su peti na tabeli sa 49 bodova, dva manje od četvrtoplasirane Aston Vile i pet manje od Mančester Junajteda. Oštre riječi zbog svega toga uputio je najbolji igrač "crvenih" Dominik Soboslaj.

"Ovo je ogromno razočarenje. Nemam šta više da kažem. Opet primamo gol u poslednjim minutima. Ne znam koji je to put ove sezone. Moramo da se probudimo. Osjećam se tako prazno. Moramo da se probudimo što prije. Ako nastavimo ovako onda ćemo igrati Ligu konferencija. Ne znam zašto se ovo dešava. Iskreno ne znam. U prvom poluvremenu smo igrali dobro, kontrolisali smo sve, ali u drugom nismo pokazali to", rekao je Soboslaj.

Pitali su ga za zvižduke sa tribina i za to šta ekipa mora da uradi da bi se trgnula iz letargije.

"Moramo da sjednemo, da pričamo i da se držimo zajedno. Zvižduke sa tribina nisam čuo, ali ih razumijem. Ne igramo kako treba. Prošle godine smo bili šampioni i svi su nas podržavali, tražimo da nas podrže i sada u teškom periodu. Imamo još vremena, samo moramo da se držimo zajedno i da se borimo za ovaj klub", završio je Soboslaj.

Navijači traže otkaz za Arnea Slota

Arne Slot došao je kao zamjena za Jirgena Klopa i odmah je osvojio titulu Premijer lige. Ali, to je učinio praktično sa Klopovim timom. Od pojačanja je doveden samo Federiko Kijeza, sistem igre je bio isti, sve je funkcionisalo dosta dobro. Onda je ove sezone odlučio da promijeni sistem, doveo Florijana Virca za 150 miliona eura i u novom sistemu sa mnogo manje presinga na lopti i prepoznatljivim stilom igre situacija je dosta loša.

Mohamed Salah nije ni blizu nivoa od prošle sezone. Kodi Gakpo igra skoro svaki meč iako se vidi da postoje problemi kada je on na terenu. Posebno u tandemu sa Milošem Kerkezom koji "preore" cio teren i onda ne dobije loptu od Holanđanina za centaršut. Na drugoj strani terena Salah ima problem jer nema desnog beka koji ima centaršut i sa kojim se "preklapa" kao što je bio slučaj sa Trentom Aleksanderom-Arnoldom.

Uz to je na meču protiv Totenhema Slot odlučio da Soboslaj, koji je najbolji igrač tima ove sezone, igra ponovo na poziciji desnog beka, a da desni bek Džeremi Frimpong igra kao desno krilo i da Salah krene sa klupe. Dosta blago rečeno čudnih odluka holandskog trenera. Zato navijači već neko vrijeme traže da mu se uruči otkaz i da se dovede Ćabi Alonso koji je slobodan posle otkaza u madridskom Realu. Teško je da će se to dogoditi do kraja sezone. Osim eventualnog ispadanja u Ligi šampiona od Galatasaraja pošto je prvi meč pripao turskom timu (1:0). Možda se tada alarmi upale za upravu kluba.