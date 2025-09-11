NBA liga je promijenila jedno pravilo u vođenju statistike u nadi da će biti više pogodaka kao što je bio šut Nikole Jokića protiv Sakramenta.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

NBA liga je riješila da uvede jednu promjenu od naredne sezone, pa će tako od takmičarske 2025/26 šutevi sa svoje polovine na isteku četvrtina biti drugačije tretirani.

Očigledno su u Americi shvatili da se igrači ne odlučuju da pokušavaju takve stvari da sebi ne bi pokvarili statistiku, pa će sada promašaji iz takvih situacija biti upisivani samo u timsku statistiku, ne u ličnu.

To znači da će igrači moći da pokušaju da šutiraju sa cijele dužine terena na kraju četvrtina bez bojazni da će im se pokvariti procenat šuta. Publika takve šuteve voli i NBA je riješio da "natjera" igrače da imaju više takvih pokušaja.

Jedan od najboljih takvih pokušaja prošle sezone bio je djelo Nikole Jokića. On je na meču protiv Sakramenta na kraju treće četvrtine dobio loptu iz auta i onda sa tri četvrtine terena jednom rukom pogodio. Pogledajte i uživajte: