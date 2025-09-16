Andrej Stojaković ima pravo nastupa za tri nacionalna tima.

Kada su objavljene dvije najbolje petorke Eurobasketa tu su se našla tri igrača koja su mogla da nastupe za Srbiju i jedan koji je nosio dres naše zemlje. U drugoj petorci Evropskog prvenstva našao se Nikola Jokić, a ko su trojica "potencijalnih" reprezentativaca?

U pitanju je naravno bek Slovenije Luka Dončić, čiji je otac Saša Srbin i čija porodica porijeklo vodi sa Kosova. A u drugoj petorci su još dvojica igrača koji porijeklo vode iz Srbije.

Tu je Deni Avdija koji to nikada nije krio i koji se na draftu pojavio sa srpskom zastavom na reveru. Njegov otac Zufer je Goranac koji je godinama bio kapiten i najbolji igrač Crvene zvezde, takođe i reprezentativac. A drugi je Džedi Osman. Možda i najbitniji košarkaš Turske je rođen na Ohridu, odrastao je u Sarajevu, a majka mu je iz Novog Pazara.

Da li je bilo šanse da igraju za Srbiju?

Što se tiče Luke Dončića njegova majka Slovenka Mirjam Poterbin je isticala kako Srbija nikada nije probala da ga dovede u svoje redove, mada je iz KSS bilo izjava koje govore suprotno. Zufer Avdija je više puta govorio da je postojala velika Denijeva želja da nastupa za Srbiju, ali je Izrael prijetnjom vojnog roka prisilio Denija da igra za njih. Što se tiče Džedija Osmana on se rano preselio u Tursku, u Srbiji nikada nije živio i nije bilo nikakve šanse da zaigra za nas.

Sada to ne smije da se ponovi

Srbija je doživjela veliki neuspjeh na Eurobasketu, a osim toga ovo je bio posljednji turnir Stefana Jovića. Za sada nema naznaka da će se još neko oprostiti, ali kako nam je veći dio tima zagazio u tridesete treba misliti o podmlađivanju.

Povedeni su Filip Petrušev, Nikola Jović i Tristan Vukčević na ovo prvenstvo, a Nikola Topić je bio na širem spisku i otpao je u zadnji čas. Ipak u ovom momentu djeluje da Srbija ne smije da dozvoli da se ponovi slučaj Luke Dončića ili Denija Avdije sa - Andrejem Stojakovićem.

Andreja jure mnogi

Andrej je sin proslavljenog košarkaša Predraga Stojakovića. Ima 21 godinu i ima pravo nastupa za čak tri selekcije. Rođen je u Solunu, majka mu je Grkinja, pa zato može da nastupa za Grčku, preko oca ima pravo nastupa za Srbiju, ali zato što je odrastao u Americi ima pravo za SAD i bilo je čak govora i o tome. Sada ulazi u treću sezonu u NCAA. Prvu je završio na Stenfordu, drugu na Kaliforniji, sada je u Ilinoisu. A za koju nacionalnu selekciju će nastupati?

Amerikanci svakako imaju moć da ga ubijede, kada su već ubijedili Džoela Embida. Sa njima su medalje zagarantovane. Grci sa druge strane imaju Spanulisa, Adetokumba i medalju sa Eurobasketa, ali pita se i Srbija. Tristan Vukčević je izabrao Srbiju, koga će Andrej Stojaković?

Oglasio se Svetislav Pešić

"Nema ništa o tome, osim da se razgovara sa Andrejom, kao i sa Tristanom Vukčevićem. Sve ostalo je pravljenje medijske priče. Naš stav je jasan, mislim na nacionalni Savez i stručni štab reprezentacije, nikom ništa ne zamjeramo kako god da odluče. Apsolutno razumijevanje gdje će da igraju. Ima mladih koji su odrasli u drugim državama, pa zbog privatnih razloga ili školovanja žele da ostanu tamo gdje su rođeni. Generalno, imamo želju da tim momcima i ostalima, čije su porodice, recimo, zbog rata 90-ih godina otišle iz Jugoslavije, Srbije, pružimo šansu da se uključe u reprezentativne programe ako zadovoljavaju interese kvaliteta. Naša je obaveza da pratimo one koji predstavljaju perspektivu za seniorski tim, ili neku drugu reprezentativnu kategoriju", rekao je Svetislav Pešić za "SportKlub".

Predrag Stojaković je govorio o ovome

"Meni je drago da Andrej igra košarku, kao i ja. Veoma sam ponosan na njega kao sina i na način na koji se on ophodi prema košarci i životu. Prilika da studiraš, da se obrazuješ i juriš košarkaške snove je meni idealna. Vjerujem da ima potencijala da postane profesionalac jednog dana, ali ne mogu da predviđam gdje i kako će igrati. On je izabrao da gradi svoju priču i to mi je veoma drago. Da dajemo odgovor na nešto šta bi bilo, kad bi bilo i pričam o nečemu što nije konkretno, ne mogu. Njemu je majka iz Grčke i on ima i njihovo državljanstvo. To je interesantna priča i dilema i kad dođe pravi kontakt i pravi interes mislim da će on to znati da raščisti u sebi", naglasio je Predrag Stojaković.

(MONDO; N.L.)