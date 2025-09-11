Luka Dončić pričao je o sudijama, spornim odlukama i dešavanjima sa meča sa Njemačkom. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Slovenija je pala u četvrtfinalu Eurobasketa. Igrala je ravnopravno protiv šampiona svijeta, bila u rezultatskoj prednosti tri četvrtine, a onda u poslednjem kvartalu ipak izgubila od Njemačke. Svi u poraženom timu su bijesni, počevši od Alena Omića, a ljutnju nije krio ni Luka Dončić.

Prvo je htio da naglasi da je ponosan na saigrače.

"Pa da, šta da kažem? Pokazali smo da možemo da pobijedimo, svaka čast momcima od prvog do poslednjeg, svi smo se borili, htjeli pobjedu, dali sve", počeo je Dončić.

Onda je uslijedilo pitanje kako se osjeća posle meča. Kritikovao je i sebe i sudije, koje su ga od starta opteretile prekršajima.

"Ljut, 100 odsto sam ljut. Mogao sam više u trećoj četvrtini, forsirao sam previše šuteva. Mogao sam bolje u ključnim trenucima, nisam donosio prave odluke, ali kao što rekoh, borili smo se svi."

"Zar ovako u četvrtfinalu?"

Nije krio ljutnju Dončić na sudijsku trojku i na pojedine odluke, igrao je sa četiri lične veći deo meča.

"Rekao sam da sam dobio prvu tehničku u prva dva minuta kada sam viknuo sudiji 'alo'. U četvrtfinalu se to ne bi desilo bez obzira ko si, ako ne dobiješ bar prvo opomenu, ne znam šta da kažem.. Četvrtfinale, igra za polufinale, intenzitet je jak, ne znam šta da kažem..."

Trojka na kraju treće dionice ispostavilo se da je dala krila Njemcima.

"Da, nije bila najbolja odbrana, ali smo vodili, bila je Njemačka favorit za zlato i dalje jeste...

"Mnogi nas nisu poštovali"

Otpisali su mnogi Sloveniju pred početak takmičenja, sumnjali su da će uopšte proći grupu...

"Bilo je dosta nepoštovanja. Za nas nije ovo dobar rezultat, hteli smo više. Pričali smo da nas mnogi nisu poštovali. Mi se borimo za Sloveniju i za ovaj dres, svaka čast svima. Mogli smo da budemo na odmoru, ali smo dovde i borimo se za svaku loptu, svaka čast svima."

Pitali su ga i za krilo Slovenije Eda Murića (33), koji se oprašta od reprezentacije Slovenije. Nazvao ga je pravim kapitenom.

"Da, svaka mu čast, jedan od mojih bližih prijatelja, dao je godine reprezentaciji i svaka mu čast. Uzeo sam kapitensku traku ali je on pravi kapiten, svaka mu čast, možda ga ubjiedim da ostane.

"Ne bih da odgovorim na to"

Pitali su Luku i da li će sjutradan moći da gleda na situaciju drugačije, da se smiri, da ne bude bijesan i razočaran.

"Kod mene ide teže, ne sjutra, ali ću za par dana da budem ponosan za za ove momke. Pobijedili smo nekoliko mečeva, ponosan sam na momke, svi smo se borili."

Pitali su ga na kraju slovenački novinari opet za suđenje i kriterijum i za to da li su pokazali nepoštovanje i prema njemu.

"Ne bih da odgovaram na to pitanje. Ne bih da pričam o tome. Osećam bol, ali imaću sada nekoliko dana odmora, pa kreću pripreme za novu sezonu", zaključio je Dončić.

