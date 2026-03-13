Avion KC-135 američkog vazduhoplovstva srušio se u zapadnom Iraku tokom Operacije "Epski bijes", pet članova posade je bilo na brodu, drugi tanker je bezbjedno sletio.

Avion KC-135 Stratotanker američkog vazduhoplovstva, namijenjen dopuni goriva, srušio se u zapadnom Iraku, saopštila je američka vojska, navodeći da incident "nije izazvan neprijateljskom paljbom", već je bio uključen drugi američki tanker. Najmanje pet članova posade nalazilo se na srušenom avionu, rekao je američki zvaničnik za CNN.

"Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru, tokom Operacije 'Epski bijes' (Epic Fury), i spasilački napori su u toku", navedeno je u saopštenju CENTCOM-a, u kome Pentagon koristi ovo ime za američke operacije protiv Irana.

U incidentu su učestvovala dva aviona, jedan se srušio u zapadnom Iraku, dok je drugi bezbjedno sletio. Zapadni Irak je rijetko naseljen, uglavnom pustinjski prostor.