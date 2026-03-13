Napad na sinagogu u mjestu Vest Blumfild Taunšip u četvrtak tretira se kao ciljani napad na jevrejsku zajednicu, saopštio je kasno u četvrtak predstavnik FBI.

Obraćajući se novinarima u Jevrejskom društvenom centru, svega nekoliko sati nakon što je naoružani napadač kamionom probio ulaz u sinagogu Templ Izrael, Dženifer Ranijan, specijalna agentkinja zadužena za kancelariju FBI u Detroitu, rekla je da ta agencija vodi istragu i da kriminalističke ekipe i dalje obrađuju mjesto zločina.

Vlasti za sada nisu željele da iznose dodatne informacije o napadaču, koji je ubijen, niti o mogućem motivu.

"Ovo je aktivna istraga i mjesto zločina je i dalje pod obradom. Molim za strpljenje dok analiziramo dokaze i provjeravamo sve tragove do kojih smo došli", rekla je Ranijan.

Aktivirane krizne jedinice FBI

Ranijan je navela da je u pucnjavi učestvovao jedan napadač. Prema njenim riječima, FBI je o incidentu obaviješten u 12.45 časova u četvrtak, nakon čega su odmah aktivirani svi timovi za krizne situacije.

Agencija je otvorila i posebnu internet liniju za dojave, na kojoj svjedoci mogu da postave fotografije ili snimke incidenta.

"Nisam iznenađen"

Stiven Ingber, izvršni direktor Jevrejske federacije Detroita, rekao je da bi volio da može da kaže da ga je napad šokirao.

"Ali nisam… Ovo je težak trenutak. Veoma težak. Ipak, prebrodićemo ga. Prebrodićemo ga zajedno i izaći jači. Nastavićemo ponosno da živimo kao Jevreji", rekao je Ingber.

On je naveo da federacija svake godine izdvaja milione dolara za bezbijednost.

"Taj novac odmah ide na zaštitu, zbog prijetnji poput ove. Koliko bi bilo ljepše da taj novac ulažemo u obrazovanje, da djecu šaljemo u ljetnje kampove, da pomažemo ljudima da žive bolje? Ali bezbijednost mora da bude na prvom mjestu i to je tužna realnost“, dodao je Ingber.

Rabinica Arijana Gordon iz sinagoge Templ Izrael rekla je da i dalje ima mnogo nepoznanica u vezi sa napadom.

Ona je zahvalila policiji, obezbjeđenju hrama i nastavnicima iz centra za rano obrazovanje, nazvavši ih "pravim herojima".

Oštra poruka šerifa

Šerif okruga Okland, Majkl Bušar, poručio je da će vlasti učiniti sve da uspostavi mir.

"Ako mislite da možete da napadnete jevrejsku zajednicu u ovom okrugu ili bilo gdje u ovoj državi - varate se", rekao je Bušar.

"Nećemo samo stati ispred njih da ih zaštitimo. Doći ćemo i po vas.“

Nagli rast antisemitskih napada

Napad na Templ Izrael, koji se predstavlja kao najveća reformistička sinagoga u Sjedinjenim Državama, dolazi posle niza antisemitskih incidenata u SAD i širom sveta tokom poslednjih godina.

Prema podacima organizacije Liga protiv klevete, tokom 2024. godine zabeleženo je 9.354 antisemitskih incidenata u SAD.

To je:

5 odsto više nego 2023. godine,

344 odsto više nego prije pet godina,

čak 893 odsto više nego prije deset godina.

Organizacija navodi da je to najveći broj zabilježenih incidenata otkako prati antisemitske napade - već 46 godina.

