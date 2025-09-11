Majka Luke Dončića godinama je bila u vezi sa Borisom Požegom zvanim Piksi i zbog njega je izbio razdor u porodici.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/Instagram/ servispodlesnik_rallysport/MN Press

Luka Dončić je upravo ispao sa Eurobasketa na kome je dominirao. Nemačka je na kraju izbacila Sloveniju, a sve vreme tokom turnira je uz nacionalni tim bio i Saša Dončić. Lukin otac je bio blizu klupe, a izgleda da je sada Luka u bolji odnosima sa ocem nego sa majkom.

Nakon trejda u Los Anđeles Lejkerse iz Dalasa američki mediji su govorili o problemima u porodici Dončić i raskola Luke sa majkom Mirjam Poterbin. Čak su se i pravno gonili jedno vreme.

Ispao problem zbog Piksija

Luka Dončić je po dolasku u Los Anđeles Lejkerse podneo zahtev Kancelariji za patente i žigove u Sjedinjenim Američkim Državama. Hteo je da se poništi registracija njegovog zaštitnog znaka "Luka Dončić 7" pošto je taj zaštitni znam bio u vlasništvu njegove majke, a ne njega.

Ceo skandal oko toga je otkriven pred Eurobasket 2022. godine kada su slovenački mediji aktivno pisali o razdoru u porodici Dončić. Spor je nastao jer je slovenački biznismen Boris Požeg poznatiji kao Piksi zapravo preuzeo deo upravljanja porodičnim kompanijama. On je godinama bio u vezi sa Mirjam Poterbin i to je navelo Luku da svoju kompaniju sam preuzme.

Šta je bilo sa Sašom i Mirjam?

Vidi opis Piksi godinama bio u vezi sa majkom Luke Dončića: Zbog toga je sad samo Saša na Eurobasketu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: instagram/the_1_dragon Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: FOT. TOMASZ SOKOLOWSKI / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Mirjam Poterbin je rođena 1974. godine, tokom karijere se bavila modom i bila je u finalu izbora za Mis Slovenije 1993. godine. Vodila je salon lepote u Ljubjani, a nakon razvoda sa nekadašnjim košarkašem Sašom Dončićem godinama je bila u vezi sa Borisom Požegom. Bilo je navoda da je čak 40 odsto brenda Luke Dončića u jednom momentu bilo u vlasništvu Požega koga slovenačka javnost zna kao "Piksi".