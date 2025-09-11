Luka Dončić se nada da će moći da ubijedi Eda Murića da se vrati u nacionalni tim nakon ovog Eurobasketa.

Izvor: MN Press/EPA, Jarek Praszkiewicz/PAP

Bio je ljut na sebe i na sudije Luka Dončić posle poraza od Njemačke u četvrfinalu Eurobasketa, ali na kraju su Njemci ipak bili prejaki i preokrenuli su meč u poslednjoj četvrtini.

Posle utakmice jedna od prvih stvari koju je Dončić pomenuo bila je povlačenje Ede Murića. Nekadašnji košarkaš Partizana je najavio da mu je ovaj Eurobasket poslednji u dresu Slovenije. Ima 33 godine, kada dođe red za Mundobasket imaće 35 i dosta je. Dončić se nada da će ga ipak ubijediti da ostane.

"Da, svaka mu čast, jedan od mojih bližih prijatelja, dao je godine reprezentaciji i svaka mu čast. Uzeo sam kapitensku traku ali je on pravi kapiten, svaka mu čast, možda ga ubijedim da ostane", rekao je Dončić.

Kako je igrao Edo Murić na Eurobasketu?

Odličan je bio iskusni krilni košarkaš, prosečno je davao 8,9 poena, imao je 4,4 skoka i 1,1 asistenciju po meču. Najbolje mečeve odigrao je na početku takmičenjja kada je Poljacima ubacio 17, a Francuzima 16 poena.



