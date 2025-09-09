Dok je Luka Dončić skoncentrisan na uspjeh sa Slovenijom, Los Anđeles Lejkersi pokušavaju da mu obezbijede prava pojačanja za narednu sezonu.

Izvor: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Dok Luka Dončić dominira na Eurobasketu i gura Sloveniju ka medalji Los Anđeles Lejkersi rade da mu obezbijede tim koji može da uzme titulu. Sada američki mediji navode da Lejkersi pokušavaju da dovedu Endrua Viginsa.

Nekadašnji NBA šampion i prvi pik na draftu je posle dugo godina u Minesoti i zatim u Golden Stejtu stigao u Majami, ali tu po svemu sudeći ne računaju previše na njega osim kao nekoga ko bi mogao da posluži za trejdovanje.

Vigins ima 30 godina, u sezoni koja slijedi će zaraditi 28.200.000 dolara, a za narednu ima igračku opciju vrijednu 30.200.000 dolara. Htio bi da ode na mjesto gdje bi igrao i na kome će uspjeti da obezbijedi još jedan dugoročni ugovor, a Lejkersima treba košarkaš dobar na oba kraja terena.

Ipak Lejkersi u timu već imaju Lebrona Džejmsa i Ruija Hačimuru uz Daltona Knehta na krilnim pozicijama, a zapravo im najviše škripi na mjestu centra. Možda bi upravo Kneht mogao da bude zalog za trejd.

(MONDO, N.L.)