Dušan Trkulja (23), pripadnik vračarskog kriminalnog klana, uhapšen je u Belgiji po međunarodnoj potjernici Srbije, dok su mu pronađeni replika pištolja i dokazi o planiranju krivičnih djela.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Jedan od vodećih pripadnika zloglasnog vračarskog kriminalnog klana Dušan Trkulja (23) uhapšen je u Belgiji, nezvanično saznaju mediji.

On je lociran i uhapšen nakon intenzivnog operativnog rada i uspešne međunarodne saradnje belgijske policije, UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK, UKP PU Beograd, Bezbjednosno informativne agencije i VJT Beograd.

Za Trkuljom je raspisana međunarodna potjernica Srbije zbog izvršenja više krivičnih djela.

Prilikom pretresa vozila uhapšenog, pronađena je replika pištolja. Operativna saznanja bezbjednosnih sluzbi ukazuju da je Trkulja u Belgiji i Zapadnoj Evropi planirao organizovanje i izvršenje više najtežih krivičnih djela.

Podsjećamo da je u Srbiji u poslednjih mjesec dana uhapšeno više članova vračarskog kriminalnog klana zbog teških krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminala.

(Kurir/MONDO)