Fudbalski savez Irana pozvao FIFA da oduzme domaćinstvo Americi jer predsjednik SAD prijeti fudbalerima.

Izvor: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Irana obezbijedila je plasman na Mundijal koji se u ljeto 2026. godine igra u SAD, Kanadi i Meksiku, ali je pitanje da li će na njemu i nastupiti. Već dvije nedjelje bukti rat na bliskom istoku, a iranske snage odgovaraju na napade koje su na njihovu teritoriju zajedno izvele SAD i Izrael.

Iz Azije su stizale kontradiktorne izjave prethodnih dana - uticajni ambasador isticao je da će igrati u čast djevojčica koje su ubijene u napadu na školu, pa je zatim delovalo da se Iran povlači sa turnira, a onda... Naravno, umiješao se Donald Tramp i poručio Irancima da je bolje da ne dolaze na Svjetsko prvenstvo.

Odgovor predsjedniku SAD Donaldu Trampu stigao je od Fudbalskog saveza Irana! Umjesto potvrde da se povlače sa turnira na koji su izborili plasman, Iranci tvrde da bi FIFA trrebalo da oduzme domaćinstvo državi koja ne može da garantuje bezbjednost učesnicima.

"Svjetsko prvenstvo je istorijski i međunarodni događaj. Njegova nadređena organizacije je FIFA, a ne neka druga osoba ili država. Sopstvenom snagom i serijom odlučujućih pobjeda, hrabri iranski sinovi su našu reprezentaciju među prvima kvalifikovali za završni turnir.

I sasvim sigurno, niko ne može da isključi Iran sa Svjetskog prvenstva. Jedina zemlja koja može biti isključena je ona koja nosi titulu 'domaćina', ali nije u stanju da garantuje sigurnost gostima na ovako velikom turniru", navodi se u saopštenju iz Irana.

Fudbalska reprezentacija Irana odlukom žrijeba smještena je u grupu G, a tamo bi protivnici trebalo da joj budu Belgija, Novi Zeland i Egipat. Imajući u vidu kvalitet pojedinih iranskih fudbalera, u takvoj grupi reprezentacija bi mogla da se bori za prolaz u narednu fazu takmičenja.

Iako su domaćini Svjetskog prvenstva SAD, Kanada i Meksiko, predviđeno je da Iranci sva tri meča grupne faze igraju na teritoriji Amerike. Prvi meč u grupi trebalo bi da se igra 15. juna protiv Novog Zelanda u predgrađu Los Anđelesa, drugi protiv Belgije 21. juna na istom mjestu, a zatim da se tim preseli u Sijetl i tamo odigra meč protiv Egipta 26. juna.