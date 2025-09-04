Na taj način “zmajčeki” su sa skorom 3-2 stekli bolju poziciju pred nokaut fazu, ali i dalje ne znaju protiv koga će igrati u osmini finala.

Košarkaši Slovenije upisali su treću uzastopnu pobjedu u grupi D Eurobasketa savladavši Izrael rezultatom 106:96.

Izrael je pobjedom mogao da bude prvi u grupi, a ovako će biti – četvrti. I takođe će čekati na rivala do završetka svih utakmica u grupama C i D.

Bio je ovo okršaj dvije NBA zvijezde, Luke Dončića i Denija Avdije, ali je kvalitet više ipak pokazao superstar LA Lejkersa.

Dončić je meč završio sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija, a Klemen Prepelič mu je “dužan večeru” jer je promašio trojku za tripl-dabl.

Avdija mu je parirao, ali samo do određenog momenta.