U Teheranu je došlo do snažne eksplozije na trgu tokom Dana Al Qudsa, za koju Tasnim navodi da je izazvana "američko-izraelskim bombardovanjem", dok su demonstranti uzvikivali parole protiv SAD i Izraela.

Izvor: X/Shayan Sardarizadeh

Iranska državna televizija izvijestila je o snažnoj eksploziji na jednom od trgova u Teheranu, na mjestu gdje su se trebale održati demonstracije. Televizijska kuća IRIB objavila je snimke i fotografije na kojima se vidi gusti dim kako se diže iznad grada, prenosi Sky News.

Uzrok eksplozije

Poluzvanična novinska agencija Tasnim navodi da je eksploziju izazvalo "američko-izraelsko bombardovanje". Prema njihovim izvještajima, pogođeno je područje južno od ulice Enghelab, jedne od centralnih saobraćajnica u iranskoj prijestonici.

Smoke rises in the air following an Israeli air strike near a pro-government rally marking the annual Quds Day on Enghelab Street in Tehran city centre.



Chants of Allahu Akbar can be heard in reaction to the strike.



Location: 35.701154, 51.403464@GeoConfirmedpic.twitter.com/E0DFuwzCpv — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86)March 13, 2026

Reakcije demonstranata

Novinske agencije povezane s režimom izvijestile su da su provladini demonstranti, koji su svjedočili napadima s distance, uzvikivali "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i "Ni kompromis ni predaja, borba s Amerikom".

Protesti povodom Dana Al Qudsa

Incident se dogodio tokom marševa povodom Dana Al Qudsa, odnosno Dana Jerusalima. Među učesnicima protesta navodno je bio i najmanje jedan visoki zvaničnik, Ali Larijani, iranski šef nacionalne bezbijednosti i ključni savjetnik prethodnog vrhovnog vođe Alija Hameneija.

Tradicija marševa za Dan Al Qudsa, koji predstavlja godišnji međunarodni skup podrške Palestincima, započela je nakon Iranske revolucije 1979. godine. Skupovi se održavaju širom svijeta poslednjeg petka Ramazana.