"Izgledala sam kao da su me pčele izujedale": Sofija Milošević nadrljala zbog filera, spustili joj se do pola lica

Sofija Milošević, jedna je od najljepših manekenki sa domaće scene, i iako vrijedno radi na svom fizičkom izgledu i vrijedno trenira, priznaje da je koristila filere zbog čega je jednom prilikom doživjela šok

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Sofija Milošević je ispričala da je jednom prilikom odlučila da koriguje podočnjake, a nakon posjete ljekaru i dogovora, intervencija je počela.

Međutim, doktor je pogrešio i stavio joj previše filera. Manekenka je sad pričala o detaljima ove neprijatne situacije.

"Požalila sam se doktoru na podočnjake i zamolila ga da mi nešto uradi povodom toga. On je meni stavio previše filera. Spustili su se do pola lica, ali ja tada nisam znala šta se desilo. Gostovala sam i po emisijama, izgledala sam kao da su me pčele izujedale, bila sam očajna. Konsultovala sam dermatologe, niko nije znao u čemu je problem. Na kraju sam pomislila možda loše starim i počela sam to da prihvatam", otkrila je Sofija u podkastu "Sigurno mjesto".

Prema njenim riječima, u čemu je problem saznala je kada je otišla kod drugog doktora da uradi "prp" tretman.

" On me je pitao štta mi se desilo sa licem. Bio je ubijeđen da sam radila jagodice. Kada sam mu ispričala da sam stavljala filere zbog podočnjaka, odmah je shvati šta se desilo. Pogledao je i rekao pa tebi se filer skroz spustio. Morala sam sve to da istopim. Nije bilo bolno, ali sam se kući vratila sa svojim oblikom lica. Tako da filere više nikada neću raditi. Kad dođe vrijeme uradiću fejslifting", rekla je Sofija.

Pogledajte kako izgleda bez šminke:

Manekenka je govorila i o nezi i priznala da nije rob svakodnevnog "mackanja".

"Da se ljudi ne zgranu, ja se mackam samo četiri puta nedeljno, tri puta nedeljno me mrzi i samo skinem šminku, umijem se i legnem da spavam. Bez kreme i ne opterećujem se. Nekad treba da pustiš kožu samo da diše" ističe Sofija i dodaje da je 80 odsto njege zdrava ishrana, koju ona praktikuje.

(Kurir, MONDO)