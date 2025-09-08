Poznati su svi termini četvrtfinala na Eurobasketu, mečevi će se odigrati u utorak i srijedu u terminima od 16 i 20 sati.

Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Susretom između Grčke i Izraela završena je osminina finala Evropskog prvenstva. Nakon što su Janis Adetokumbo i ekipa izborili plasman u dalju fazu takmičenja kompletirani su svi parovi koji će se boriti za polufinala. Došlo je i do promjena termina usled manje mečeva, pa će se ekipe sastati u utorak i srijedu.

Dosad smo prisustvovali različitim terminima mečeva, od 11 ujutru, pa sve do kasniš večernjih termina u kojima je, recimo, Srbija igrala (20:45). Kako se smanjuje broj ekipa, tako su i termini prilagođeniji publici, sada nas očekuju borbe koje vode u polufinale, a termini mečeva zakazani su za 16 i 20 sati u utorak i srijedu.

Prvi na teren izlaze reprezentativci Turske, Ergin Ataman i njegovi izabranici, nakon što su u tijesnom meču savladali Švedsku, sastaće se sa nacionalnim timom Poljske u utorak 9. septembra od 16 sati. Biće to zanimljiv meč u kojem je Turska bez sumnje favorit, s obzirom na to sa kojom lakoćom Alperen Šengun vodi tim na terenu. Nakon ovog susreta gledaćemo Litvaniju i Grčku koja će na teren takođe u utorak, samo od 20 sati. Oba ova tima imala su zahtjevne mečeve u osmini finala, dok je Litvanija imala i dan biše odmora, pošto je još u subotu obezbijedila plasman.

U srijedu će takođe na programu biti polufinalni susreti. Biće zanimljivo na terenu videti timove koji nisu bili favoriti u prethodnim mečevima, Finska je izbacila Srbiju, dok je Aleksandar Džikić vodio Gruziju protiv Francuske. Posle nevjerovatnih uspjeha u osminama finala ova dva tima sastaće se u srijedu od 16 sati i boriti se za dalju fazu takmičenja.

Poslednji par biće Njemačka i Slovenija koji će na teren od 20 časova. Tim koji vodi Luka Dončić mučio se protiv Italijana, prokockao je i veliku prednost, pa je u završnici meča strijepio, takođe ova ekipa pokazala je velike nedostatke - kada na terenu nema Luke Dončića, nema ni rešenja za Sloveniju. Zbog toga će Njemačka biti apsolutni favorit u ovom susretu, možda naša komšijska zemlja ima NBA zvezdu, ali Njemačka ih ima nekoliko i uz sve to, prethodne susrete ubjedljivo su slavili na Eurobasketu.



