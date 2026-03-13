Nakon prethodne utakmice, ekipa ima priliku da pokaže karakter kada je najteže, a upravo takve situacije često najviše govore o jednoj ekipi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postoje utakmice koje se završe posljednjim zvukom sirene, ali postoje i one koje ostanu da bole još neko vrijeme.

Evropski duel protiv Kluža bio je upravo takav. Budućnost je ostala bez prolaza u četvrtfinale Evrokupa i bez evropskog proljeća koje su svi u klubu i oko njega željeli.

Ali, sezona traje.

Već sjutra od 20 časova slijedi duel sa istim rivalom, ovog puta u okviru ABA lige. Košarka često zna da bude surova u svom ritmu – nema mnogo vremena za žaljenje, niti prostora da se dugo gleda unazad. Sljedeća utakmica dolazi brzo, a s njom i nova prilika da se pokaže karakter.

ABA liga ulazi u završnicu u kojoj svaka pobjeda dobija dodatnu težinu. Naš tim i dalje ima svoje ciljeve u regionalnom takmičenju, a put do njih vodi kroz ovakve utakmice.

Upravo zato će i ova subotnja noć u „Morači“ imati posebnu emociju. Ne zato što je sve savršeno, već zato što sport često traži da se zajedno prođe i kroz teške trenutke.

Budućnost je mnogo puta pokazala da u „Morači“ može da pronađe energiju kada je najpotrebnije. Publika u Podgorici je dio identiteta ovog kluba.

Zato je poruka jednostavna: ako ste bili tu kada se slavilo, budite tu i sada!

Jer timovi se ne prepoznaju samo po pobjedama. Prepoznaju se po tome kako ustaju poslije poraza… i ko stoji uz njih kada to rade.

Dodatni kontingent karata biće pušten u prodaju na biletarnici Mtel dvorane „Morača“. Prodaja će se vršiti u petak od 12 do 18 časova, kao i subotu od 10 časova do početka utakmice, po cijenama od 4, 6 i 8 eura.