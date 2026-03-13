Glumica iz filmova za odrasle napustila snimanje: Razbijesnilo je jedno pitanje, kamere zabilježile skandal (Video)

Na Netfliksu je od danas dostupan dokumentarac Luja Terua, u kojem je prikazano i kako je Boni Blu pobijesnela zbog jednog pitanja

Novi dokumentarac Luja Terua od danas je dostupan na Netflixu, a u njemu poznati novinar razgovara i sa kontroverznim strimerom HStikkytokkyjem.

Isječci susreta ove dvojice potpuno različitih tipova postali su viralni i prije izlaska emisije, a sada kada je cio dokumentarac stigao na striming servis, gledaoci su posebno izdvojili neprijatan razgovor sa Boni Blu, kreatorkom sadržaja za odrasle koja je nedavno otkrila da je u drugom stanju, ali i koja se hvali da je za jedan dan spavala s 1000 muškaraca.

Izvor: Sonny TUMBELAKA / AFP / Profimedia

Strimer sa platforme Kick, pravim imenom Harison Salivan, pozvao je kontroverznu kreatorku sadržaja za odrasle u svoj prenos uživo, ali ju je način na koji ju je ispitivao natjerao da ljutito napusti studio.

Salivan je, čini se, imao namjeru da je ponizi, pa je pitao:

"Koja djevojka je gori uzor od tebe? Mogla si da radiš i druge stvari?".

Snimak prikazuje kako je naziva pogrdnim imenima i odbija da povjeruje u njene motive za bavljenje se*sualnim radom, nakon čega je ona napustila snimanje.

Teru rekao da je licemjeran

Teru poznat po temeljnom pristupu, odlučio je da spomene tu situaciju tokom intervjua sa Salivanom, posebno jer i sam promoviše druge kreatorke sa OnlyFansa.

Dok je Salivan rekao da je Boni Blu "apsolutno odbojna", Teru ga je prozvao zbog licemjerja.

"Na Telegramu vas prati 500.000 ljudi, zar ne? I tamo reklamirate djevojke sa OnlyFansa. Ne vidite li tu protivrječnost?" upitao je Teru.

Salivan je odgovorio: "Ne, jer otvoreno kažem da me nije briga i da to radim zbog novca. Nije me briga za…"

"Moralnost svega toga?" prekinuo ga je Teru. "Ne možete govoriti da nešto promovišete, a istovremeno ljude odvraćati od toga. Vi to kažete, ali to ništa ne znači. To je kao da kažete: ‘Dođite u teretanu, pomoći ću vam da trenirate’, a onda im pred lice gurate kutiju krofni. Šaljete veoma zbunjujuću poruku".

"Ne upoređujte me sa Boni"

Dokumentarac "Luj Teru: Unutar manosfere" dostupan je za gledanje na Netflixu.

(Index.hr, MONDO)