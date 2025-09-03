Nikola Vučević je teško doživio poraz reprezentacije Crne Gore, zaplakao je posle meča.

Izvor: Screenshot/Instagram/@njeguski__picknroll

Nikola Vučević još prije kraja Evropskog prvenstva najavio je oproštaj od reprezentacije, ali sigurno nije želio da dres Crne Gore skine na ovaj način. Izabranici Boška Radovića doživjeli su bolan poraz od Velike Britanije, Crna Gora je završila takmičenje, mada su i Englezi ispali sa turnira, ali makar sa stilom - prekinuli su niz od 12 godina bez pobjede ne Eurobasketu.

Nikola Vučević bio je najbolji igrač reprezentacije Crne Gore, nije tajna da NBA zvijezda daje maksimum kad je u pitanju dres nacionalnog tima, ali to ovog puta jednostavno nije bilo dovoljno... U dosadašnjem toku takmičenja, Vučević je sedmi strijelac Eurobasketa sa prosjekom od 20,8 poena u pet odigranih susreta, u svim tim mečevima Nikola je bilježio i dvocifrene brojke u koloni skokova. Tako je crnogorski centar takmičenje na Eurobasketu završio dabl-dabl učinkom.

A, koliko je Vučeviću poraz teško pao mogli smo da vidimo i u uživo uključenju Radio televizije Crne Gore. Nakon što je trebalo da se osvrne da odigran meč, novi dabl-dabl i oproštaj od reprezentacije Vučević nije mogao da dođe do riječi. Stao je pred kamere, a onda su ga osjećanja preovladala, jednostavno se slomio. Bio je Vučević vidno emotivan posle poraza, šetao se napred nazad, a onda i zaplakao.

Suze igrača Čikaga dovoljno govore koliko je želio najbolji mogući rezultat za svoj tim!

Kad je smogao snage, Vučević je stao pred kamere kako bi se obratio javnosti. Ali nekoliko trenutaka prije toga značili su više od riječi, svojim ponašanjem rođeni Švajcarac pokazao je koliko mu znači dres Crne Gore. Vučević je branio broje Crne Gore od 2010, kad je postao dio seniorskog tima, a 15 godina kasnije riješio je da kaže - kraj nacionalnim takmičenjima.

Šta je Vučević rekao posle poraza?

Nikola Vučević govorio je na konferenciji za medije posle poraza od Velike Britanije. "Veliko razočarenje za nas, ali prvo da čestitam Velikoj Britaniji. Zaslužili su da pobijede, igrali su bolje od početka, bili su agresivniji. Tokom meča su uradili više. Što se tiče nas ovo je veliko razočaranje. Nismo igrali kako treba, a propustili smo veliku šansu. Donosili smo loše odluke, defanzivno nismo mogli da branimo rivala. Ovakva utakmica zaslužuje veliku koncentraciju", rekao je Vučević.

Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Možda nije završio takmičenje na očekivan način, ali je Vučević ističe: "Veoma sam ponosan, mi smo mala zemlja i nemamo mnogo košarkaša. Svaki put kada dođemo na veliko takmičenje to je veliki uspjeh. Ovo je bila velika čast, probali smo da predstavljamo našu zemlju. Neke turnire smo igrali jako dobro, neke loše, ali tako to ide. Veoma sam srećan što sam igrao sa ovim momcima, sa mnogima sam postao veliki prijatelj. Sjećam se, bilo je to 2010. godine. Bile su to kvalifikacije za Eurobasket. Nisam igrao, ali sam prošao pripreme. Imali smo mnogo veterana ispred mene, ali je to bilo sjajno iskustvo da igram sa njima."