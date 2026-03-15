Tramp izjavio da Iran želi sporazum o miru, dok iranski ministar spoljnih poslova demantuje te navode američkog predsjednika.

Američki predsjednik Donald Tramp je u razgovoru za "NBC News" u subotu 14. marta otkrio da Iran želi da napravi sporazum o miru na Bliskom istoku, ali da on ne želi. Objasnio je da Iran nije ispunio neophodne uslove za postizanje mira u ovom trenutku.

"Iran želi da napravimo dogovor, a ja ne želim jer nijesu ispunjeni uslovi. Američka vojska će pojačati napade na sjever obale Irana kako bi se obezbijedio put za transport nafte", objasnio je Tramp.

Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je u razgovoru za "CBS News" izjavio da Iran nije tražio nikakav prekid vatre niti traži sporazum, prenosi britanski list "Gardijan". Demantovao je Trampove tvrdnje da Iran želi da se rat zaustavi.

"Ne vidimo ijedan razlog za pregovore sa Amerikancima. Mi smo i razgovarali sa njima kada su oni odlučili da nas napadnu.

Ovaj rat je izbor predsjednika Trampa i Sjedinjenih Država. Nastavićemo da se branimo", rekao je on.