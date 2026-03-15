Srušila se jedna od ključnih iranskih telekomunikacionih mreža.

Danas se srušila jedna od ključnih telekomunikacionih mreža u Iranu, prenosi hrvatski "Indeks". Riječ je o mreži AS 12880 koja je do sada djelimično radila, a sada je u potpunosti srušena tokom 16. dana rata na Bliskom istoku.

Od kada je započela izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes" u subotu 28. februara, Iran je u potpunosti blokirao internet narodu. U cijeloj zemlji je gotovo nemoguće povezati se na internet, a sada će to biti dodatno otežano padom mreže AS.

Iranci se na različite načine snalaze za pristup internetu, prije svega da bi znali gdje je najkritičnija situacija po pitanju rata i da bi mogli da komuniciraju sa porodicom i prijateljima. Pristup internetu se prodaje preko aplikacije "Telegram" – jedan gigabajt internet podataka košta oko šest dolara, što je oko pet i po eura.

Kada se to stavi u kontekst prosječne plate u Iranu koja iznosi između 200 i 300 dolara, odnosno između 185 i 270 eura, dolazi se do zaključka da je to prilično visoka cijena. Mnogi uveliko napuštaju zemlju, na sve načine traže spas od rata.