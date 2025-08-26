Vučević će biti glavni adut “crvenih” na predstojećem takmičenju – njegove liderske karakteristike su neupitne.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Ovo je vjerovatno moj posljednji put da igram za Crnu Goru i želim da završim na visokom nivou, izjavio je Nikola Vučević na pres konferenciji našeg nacionalnog tima uoči premijerne utakmice na Eurobasketu protiv Njemačke.

Vučević će biti glavni adut “crvenih” na predstojećem takmičenju – njegove liderske karakteristike su neupitne.

“Uživam da budem u ovoj poziciji, da podijelim iskustvo i znanje koje sam skupljao tokom godina sa jako dobrom grupom mladih i radnih momaka i igrača. Bio sam u poziciji u kojoj su oni i tokom godina moja uloga je rasla i mijenjala se. Ovo je vjerovatno moj posljednji put da igram za Crnu Goru i želim da završim na visokom nivou“, započeo je Vučević.

Opširno je Baranin govorio o aktuelnom svjetskom šampionu – Njemačka je ponovo vrlo jaka i s pravom je u užem krugu favorita za osvajanje medalje.

“Nemaju previše mana, dok sa druge strane imaju mnogo vrlina. Dobre su atlete, igraju brzo, odličnu odbranu. Imaju različite varijante koje forsiraju u napadu sa Denisom Šruderom, Francom Vagnerom koji kreiraju sa i bez lopte. Jednostavno, kompletan su tim i jako je teško igrati protiv njih. Svaki tim ima neke vrste slabosti, pričali smo o njima i probaćemo da ih iskoristimo što više možemo“, rekao je snažni centar Čikaga.

Susret u Tampereu počeće u 15 sati i 30 minuta.