Opština i „Lovćen film“ postigli poravnanje nakon decenije sudskih sporova vrijednih i do 25 miliona eura

Opština Budva i kompanija „Lovćen film“ postigle su sporazum o poravnanju kojim se završava desetogodišnji spor oko bioskopa u TQ Plazi, prenosi portal Vijesti. Prema dogovoru, Opština će iz budžeta isplatiti ukupno 1,7 miliona eura, a obje strane će se odreći svih međusobnih tužbi.

Sporazum je podržala skupštinska većina, a predviđa isplatu 1.385.000 eura na ime početnog ulaganja, 75.000 eura za troškove održavanja i 255.000 eura po osnovu sudskih sporova, prenosi portal Vijesti.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović kazao je da je cilj sporazuma da se okonča višegodišnji pravni spor i omogući ponovno otvaranje bioskopa, koji je zatvoren od februara 2023. godine.

„Kada sporazum bude realizovan, Opština će ući u posjed prostora i bioskop će biti dat na upravljanje JU ‘Grad teatar’. Očekujemo da ponovo bude otvoren krajem ljeta“, rekao je Jovanović, prenosi portal Vijesti.

Iz Opštine navode da je poravnanje finansijski povoljnije rješenje, jer bi u slučaju negativnih sudskih presuda lokalna uprava mogla biti izložena šteti od više od 12 miliona eura.

Iz „Lovćen filma“ poručili su da sporazum predstavlja potvrdu da je projekat bioskopa bio zakonit i izrazili zadovoljstvo što će prostor ponovo biti stavljen u funkciju kulturnog života Budve.