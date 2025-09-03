"Hvala svima koji su bili uz mene, tu sam od kadetskog uzrasta. Hvala saigračima, bilo je lijepo druženje i van terena, to ostaje zauvijek. Bilo je i lijepih momenata na Mundobasketu", zaključio je naš centar.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Alamy / Profimedia

Nikola Vučević je ponovo blistao, imao je dabl-dabl učinak protiv Britanaca (31 poena, 11 skokova), ali ipak, ostatak tima je podbacio, pa je Crna Gora eliminisana sa Eurobasketa. Ujedno je to bio i oproštaj našeg asa od nacionalnog tima.

"Iskreno bilo je problematičnih situacija oko suđenja, ali sami smo krivi. Mnogo grešaka smo napravili, pogotovo u odbrani. Oni su igrali sjajno, pogotovo Nelson i Jeboa, ali smo im dosta toga i dozvolili. Za ovakav meč previše. Nismo imali fokus, iako smo se borili. Nismo uspjeli da prelomimo meč", kazao je Vučević za TVCG.

U finišu smo preokrenuli, ali nismo uspjeli da prelomimo meč.

"Preokrenuli smo, to je trebalo da nas podigne, ali smo opet pogriješili u odbrani. Nismo bili na nivou, nismo opravdali ulogu favorita. Česittao bih momcima i pored svega. Nekad se dobije, nekad izgubi. Surov je naked sport", istakao je as Čikaga.

On se na kraju zahvalio svima sa kojima je sarađivao tokom reprezentativne karijere.

"Hvala svima koji su bili uz mene, tu sam od kadetskog uzrasta. Hvala saigračima, bilo je lijepo druženje i van terena, to ostaje zauvijek. Bilo je i lijepih momenata na Mundobasketu", zaključio je naš centar.