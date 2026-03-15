Odigrano 25. kolo Meridianbet Prve CFL – Nikšićani zadržali sedam bodova prednosti na vrhu, Barani deklasirali šampiona, preokreti u Bijelom Polju i Podgorici

Lider na tabeli, ekipa Sutjeske, slavila je u Tuzima protiv Dečića rezultatom 2:1 i zadržala sedam bodova prednosti na vrhu. Nikšićani su poveli već u trećem minutu nakon greške Kajevića i gola Čavora. Dečić je izjednačio u 18. minutu preko Selimija, ali je Kalezić početkom drugog poluvremena donio nova tri boda gostima.

Mornar je na svom terenu u Baru bio ubjedljiv protiv Budućnosti i slavio 3:0. Domaći tim je poveo već u petom minutu golom Dašića, a samo sedam minuta kasnije prednost je udvostručio Sekulić. Konačan rezultat postavio je Đurišić u 88. minutu.

Do pobjede je stigao i Petrovac koji je u Bijelom Polju savladao Jedinstvo 2:1. Domaći su poveli golom Koraća u 48. minutu, ali su gosti do preokreta stigli preko Arambašića u 73. i Boljeviča u drugom minutu nadoknade.

Mladost je na svom terenu bila bolja od Jezera – 3:1. Maksimović je doveo goste u vođstvo u 24. minutu, a domaći su u nastavku preokrenuli rezultat. Vuković je izjednačio iz penala, Knežević pogodio za preokret u 85. minutu, dok je Vuković u nadoknadi potvrdio pobjedu.

Minimalan trijumf upisao je Arsenal koji je savladao Bokelj 1:0, a jedini gol na meču postigao je Kovinić u 34. minutu.



