Organizatori turnira u Majamiju su "zaboravili" da stave Novaka Đokovića na svoj zvanični poster pa su se pravdali na društvenim mrežama.

Odmah poslije Indijan Velsa kreće Masters u Majamiju. Novak Đoković je zvanično prijavljen, ali još nije potvrdio da će učestvovati na Floridi. Za to vrijeme su se organizatori turnira žestoko obrukali. Objavili su zvanični poster pod nazivom "Zid šampiona" i na njemu se nije našao najbolji teniser svih vremena.

Tu je bilo mjesta recimo za Rodžera Federera i Džona Iznera, ali ne i za čovjeka koji je šest puta podizao pehar baš na ovom turniru. To je, očekivano, razbjesnilo navijače srpskog asa koji su se oglasili na društvenim mrežama i pitali direktora turnira Džejmsa Blejka da objasni ovu bruku i sramotu.

"Na slici je posljednjih sedam šampiona, nije se održao turnir 2020. godine. Nema ni Agasija, ni Serene, samo nedavni šampioni. Počeli smo od 2018. godine i tada su Džon Izner i Sloun Stivens osvojili. Ako postavljate razumna pitanja, dobićete razumne odgovore", napisao je Blejk.

Bivši američki teniser je pokušao da se opravda tako, ali je očigledno da je ovo baš veliki kiks organizatora. Nikome nije jasno zašto baš prethodnih sedam šampiona, zašto baš taj broj? Zašto nije recimo 10 ili tako nešto. Dosta sporna odluka ljudi iz Majamija...

James Blake responded to say it's only the last 7 champions, but nowhere in the post does it say this. It says wall of champions at Miami Open and who's winning it this year.



So they omitted a 6x Miami champion and current world No 3 in the world but included retired players?https://t.co/5BuxZS0LTK — Pavvy G (@pavyg)March 15, 2026

Kako je Novak igrao u Majamiju?

Prvi veliki turnir koji je Novak osvojio u karijeri bio je upravo u Majamiju 2007. godine kada je pobijedio Giljerma Kanjasa u finalu (6:3, 6:2, 6:4). Tada je bio 10. nosilac. U četvrtfinalu je dobio Rafu Nadala (6:3, 6:4), u polufinalu je razbio Endija Mareja (6:1, 6:0).

Od tada je još pet puta podizao pehar. Dva puta je u finalima dobijao Nadala (2011. i 2014. godine), dva puta Mareja (2012. i 2015. godine), dok je 2016. savladao Keija Nišikorija. Od tada je najveći uspjeh u Majamiju imao prošle sezone kada je u finalu izgubio od Jakuba Menšika.