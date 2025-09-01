Vučević je danas igrao 36 minuta i treći put na prvenstvu upisao dabl-dabl. As Čikaga je postigao 23 poena, imao 15 skokova, četiri asistencije, tri blokade i indeks 40.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon poraza od Finske u trećem kolu Eurobasketa, kapiten košarkaške reprezentacije Crne Gore, Nikola Vučević je rekao da je podbacio i preuzeo odgovornost za taj poraz.

Dva dana kasnije - Nikola Vučević je najzaslužniji za prvu pobjedu Crne Gore na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. Ekipa Boška Radovića je danas u Tampereu savladala Švedsku (87:81), a lider našeg tima je bio maestralan.

Vučević je danas igrao 36 minuta i treći put na prvenstvu upisao dabl-dabl. As Čikaga je postigao 23 poena, imao 15 skokova, četiri asistencije, tri blokade i indeks 40.

Kada je bilo najpotrebnije fenomenalni Vučević je poput pravog lidera vukao ekipu, a 33 sekunde prije kraja, nakon ofanzivnog skoka, postigao poene za 83:79, pa je tada bilo jasno da Crna Gora ide ka pobjedi.

"Velika pobjeda za nas. Vrlo teška utakmica, znali smo da će tako da bude, i njima je značila za prolaz i znali smo da će biti čvrsta i fizički utakmica. Igrali smo odlično, međutim, mi smo uspjeli da se više odbranimo od njih. Pomenuo bih Olmena koji je na kraju imao odlična rješenja u napadu. Mogli smo i bez mog faula na kraju ali častiću ekipu večeru. Ponosan sam na momke, nije lako poslije tri teška poraza da se vratimo i izdignemo. Na ovakvim prvenstvima moramo da igramo timski, da budemo jedno i da svi doprinesemo", istakao je Nikola Vučević u razgovoru za RTCG nakon meča.