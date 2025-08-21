Rodions Kuruks zbog povrede neće biti dio tima Letonije na Eurobasketu 2025.

Letonija sklapa tim za Eurobasket i u njemu neće biti Rodions Kuruks. Nekadašnji NBA igrač i bivši košarkaš Partizana je ispao sa spiska za takmičenje koje se održava u Rigi.

Selektor Sito Alonso ga je "skratio" zbog povrede i košarkaš Baskonije će morati na operaciju. Njegov brat Arturs Kuruks je takođe u konkurenciji, a najveći aduti domaćina na Eurobasketu su Davis i Dairis Bertans, Kristaps Porzingis, Rolands Šmits i Arturs Žagars.

Letonija čeka Srbiju

Letonija će grupnu faz igrati u Rigi u grupi A sa Srbijom, Portugalom, Estonijom, Turskom i Češkom. Sa Srbijom domaćim igra u trećem kolu 30. avgusta, a sve startuje 27. protiv Turske.

Ko je Rodions Kuruks?

Krilni košarkaš koji ima 27 godina već ima mnogo toga iza sebe, pa i igranje u Srbiji. Počeo je u Rigi, zatim je nastupao za Barselonu pa je otišao u NBA. Igrao je za Bruklin, Hjuston i Milvoki prije povratka u Evropu u redove Partizana. Tu se nije snašao i onda se na evroligašku scenu vraćao zaobilaznim putem. Igrao je za Betis, Strazbur i Mursiju pre potpisa za Baskoniju.