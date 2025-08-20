Aleksa Avramović sumirao pripreme sa reprezentacijom Srbije i najavio meč sa Slovencima u svom stilu.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaš Srbije Aleksa Avramović obratio se javnosti pred meč sa Slovencima koji je zakazan za četvrtak od 21 čas i biće do generalna proba izabranika Svetislava Pešića pred put u Rigu gde će biti smješteni tokom Eurobasketa. Srpski as je zadovoljan kako teku pripreme, ali ne želi da prihvati ulogu apsolutnog favorita. Kao potencijalne pretnje navodi Letoniju i Tursku, ali ističle i glavni adut Srbije.

Nada se da će kao i prethodne dvije godine biti ispraćeni na sjajan način od srpskih navijača i da će im se ponovo odlužiti medaljom.

"Generalno smo ozbiljno radili i dobro igrali i pokazali napredak iz utakmice u utakmicu. Igrali smo šest utakmica i sve pobijedili, dvije zatvorenog tipa, četiri na ova dva turnira, sve smo pobijedili. Sutra će za nas biti domaća atmosfera kao prethodne dvije godine kad nas je srpska publika ispratila na velika takmičenja i sa oba takmičenja smo se vratili sa medaljom i nadam se da će tako biti i sutradan, bože zdravlja, da budemo dobro i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv kvalitetne reprezentacije kao što je Slovenija, rekao je Avramović.

Slovenci neće biti nimalo "lak zalogaj" predvođeni najvećom zvijezdom Lukom Dončićem.

"Imaju sjajne igrače, ne bih da ih imenujem, svi ih znamo, to su naše komšije. Na nama je da imamo maksimalno ozbiljan pristup, da radimo i rastemo kao tim, da napredujemo kroz neke segmente koje možemo da popravimo. Očekuje da igru podignemo na što viši nivo i da se što bolje pripremimo za Evropsko prvenstvo. Ovo je poslednja utakmica gdje možemo da se uigramo", kaže plej repretentacije Srbije.

Srbija apsolutni favorit

Srbija je prema FIBA rang listi, ali i cjelokupnoj košarkaškoj javnosti glavni favorit za zlatnu medalju. Avramović je svjestan potencijala i pritiska, ali "smiruje strasti". Podsjeća i na način na koji su ispraćeni u Manilu.

"To je normalno da smo nekad favoriti, a nekad se desi kao onda u Manili, pa smo se vratili sa srebrnom medaljom. Mi smo uvjek Srbija, kakav god se "hajp" stvarao oko nas, na nama je da maksimalno pristupimo radu na treninzima i utakmicama. Nikada se ne osvrćemo, ko što nismo ni posle Olimpijskih igara, ni Svetskog prvenstva, sve će da nas gledaju kao potencijalnog rivala, potencijalnog favorita za osvajanje medalje, ali to ne može samo da se napiše, mora i da se zaradi", kaže igrač Dubaija.

Ništa mu ne pada teško na pripremama sa reprezentacijom Srbije i ističe timsku hemiju kao glavni adut "orlova".

"Ovo smo prošli i prethodnih godina, ništa mi nije bilo zahtjevno, ni teško jer nam je uvjek lijepo kad se okupimo zajedno i uživoamo, meni je ovo stvarno prelijepo, svima je. Jedva čekamo da počne prvenstvo. Mi imamo jednu veliku ljubav, među sobom, među igračima i stručnim štabom, uživamo igrajući zajedno i provodeći vrijeme zajedno. Nema šta da se lažemo. Ali ostaje nam da radimo, ovo je sve šala zabava, ali na kraju dana ovo je jedan veliki izazov jer znamo da imamo veliki potencijal" kaže Avramović.

Srpska reprezentacija će sve vrijeme biti u Rigi, što može biti ključni faktor. "Sviđa mi se što smo kao i u Manili sve vrijeme u jednom mjestu i u prvoj fazi i potencijalnoj drugoj nokaut fazi. Sviđa mi se što imamo takve rivale u grupi, Letoniju i Tursku koje su po meni jedni od favorita za medalju, pogotovo ta Letonija koja igra fenomenalnu košarku , malo su ispod radara, ne daje im se dosta pažnje, a sjajna su ekipa", zaključio je srpski as.