Tim Bosne i Hercegovine je u potpunom rasulu pred Eurobasket. Ko će da igra veliko je pitanje, a i igrači koji su pristali da se pojave nisu u formi. Selektoru Adisu Bećiragiću nije lako.

Izvor: Profimedia

"Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju", rekao je Adis Bećiragić na početku priprema za Eurobasket, a od tada su mu se otkazi samo nizali. Poslednji u nizu je otkaz Džanana Muse koji je morao na operaciju stomaka tokom priprema i sada neće biti na Eurobasketu.

Bosna i Hercegovina je u grupi C sa Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Grčkom i već su joj se davale male šanse za prolaz dalje, ali posle svih nevolja teško da ih iko vidi u drugoj fazi. Neki otkazi su prošli ispod radara, a nekih igrača se i sam Bećiragić odrekao.

“Neprijatno nas je iznenadila lakoća s kojom neki igrači odustaju od dresa reprezentacije", rečeno je još na početku priprema kada se od 24 igrača sa šireg spiska na prozivci pojavilo samo 12.

Bećiragić otpisao NBA asa

"Mi smo se odlučili između dva stranca da odaberemo jednog. To je bilo pitanje mog izbora i da li nam treba visoki ili mali igrač. Ja sam odlučio da je Kastaneda taj koji nam treba. Nije to pitanje njegove želje. Garza bi želio da igra bez ikakve sumnje, ali u našoj konfiguraciji je potreban plej", rekao je Adis Bećiragić na pitanje zašto na prvenstvo nije poveo Luku Garzu.

Novi centar Boston Seltiksa rođen je u Americi i debitovao je za nacionalnu selekciju, ali kao naturalizovani igrač. Ipak, ni Ksavijer kastaneda neće igrati za "zmajeve". U zadnji čas njega je zamijenio Džon Roberson, još jedan naturalizovani Amerikanac pošto se Kastaneda nije oporavio od povrede.

Ko je sve otkazao?

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemanja Gordić i Emir Sulejmanović se nisu odazvali, kao ni Nihad Đedović. Neke nije htio da imenuje selektor Bećiragić, a odbili su da obuku dres nacionalnog tima.

"Trojica imaju povrede koje hoće da zaleče, trojica su potpisali nove ugovore gdje bi htjeli da se pokažu, a dvojica imaju privatne probleme i nisu mogli da dođu. Nama neke stvari nisu jasne, jedan nam je drug, čak i košarkaš rekao da mora da bude kum na vjenčanju, pa će doći. Ja sam mu rekao, sine ti moraš da ideš na Evropsko prvenstvo, jesi li svjestan šta pričaš. Neću o imenima, ona nisu bitna. Gordića sam zvao prije dvije godine i iz njegovog neodgovara bilo mi je jasno da ne želi da igra i onda ga više nisam nikada zvao. Sulejmanović, već tri godine ponavljam, on je odbio iz njemu poznatih razloga. Prošli smo sve limite, ali pošto je on emotivna stvar u reprezentaciji i Bosni i Hercegovini tri-četiri mjeseca smo ga ganjali. Sutra bih ga zvao, ali to je do njega, Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju", rekao je Bećiragić

Pa ko će da igra na kraju?

Izvor: Fot. Wojciech Figurski / 058spor / Zuma Press / Profimedia

Na širem spisku su za sada Alibegović, Atić, Nurkić, Halilović, Gegić, Penava, Lazić, Čampara, Vrabac, Arslanagić, Kamenjaš Sejfić, Manjgafić, Lončar, Gutić; Hrelja, Delalić, Kondić, Sikiraš, Jakupović, Delalić i Roberson, a videćemo ko će na prvenstvo. Pogotovo jer je selektor rekao da je Jusuf Nurkić "van forme i jedva trči".