Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića protiv Grčke gde je pokazao da je u vrhunskoj formi.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je treću pobjedu na pripremama za Eurobasket 2025. Nakon laganih trijumfa protiv Bosne i Hercegovine i Poljske, koji su odigrani iza zatvorenih vrata, navijači su mogli da gledaju kako se Srbija uigrava za "ono pravo" protiv Grčke na Kipru.

"Orlovi" su pobijedili 76:66, odbivši u finišu nalet Grka koji su pogodili četiri vezane trojke, pošto su dovoljno koncentracije za završnicu kod nas imali Aleksa Avramović i Nikola Jokić. Upravo je Jokić bio i najefikasniji pojedinac, igravši pritom u laganom ritmu, tako da je njegova statistika na kraju utakmice bila 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije, tako da nije daleko ni od svog tripl-dabl proseka. Pogledajte njegovu partiju protiv Grčke:

Nikola Jokić protiv Grčke. Izvor: YouTube/CBV Game

S obzirom na to da se utakmica pratila i "preko okeana" jer su i navijači Denvera i te kako zainteresovani za partije srpskog igrača, neki od njih su na društvenim mrežama konstatovali da sada igra "s pola snage i bolje nego u NBA".

SRBIJA: Petrušev 3 (5 sk), N. Jović 9 (5 sk), Bogdanović 9, Marinković 6, Vukčević 7, Dobrić, Jokić 23 (19 sk, 4 as), Gudurić 4, S. Jović 6 (4 ukr.l), Davidovac, Avramović 7, Milutinov 2, Topić, Koprivica.

I zaista je na razne načine "maltretirao" košarkaše Grčke, od njegovog "Sombor šafla" na početku meča, do pokazivanja da apsolutno niko ne može da ga čuva kada dobije loptu, bez obzira na to što je napravio dugu pauzu ovog ljeta, već sada je više nego spreman za sezonu.

Podsjetimo, Srbija će danas odigrati i drugu utakmicu u Limasolu i to protiv domaćina Kipra od 16 časova, a zatim se vraća u Staru Pazovu gdje će trenirati do polaska u Minhen idućeg vikenda na novi turnir.

Prvi rival biće Češka u subotu, dok će dan kasnije igrati protiv Turske ili Njemačke. Generalna proba zakazana je za 21. avgust, kada u Beogradskoj areni gostuje Slovenija.