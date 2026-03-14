Gdje je danas miljenik djevojaka iz "Operacije trijumf"? Sajko oženio 10 godina stariju i nestao, evo čime se sada bavi

Nikola Sarić Sajko 2010. godine započeo je svoju muzičku karijeru.

Pjevač Nikola Sarić Sajko ne pojavljuje se često u javnosti nakon što se proslavio u muzičkom takmičenju "Operacija Trijumf", a domaći mediji posjetili su ga je u studiju u kom redovno svira.

Sajko je otkrio da i dalje nastupa, samo ne stalno pred objektivom kamere, a otkrio nam je i kako danas gleda na aktuelne muzičke žanrove, dok u pauzama od posla odmara na placu van Beograda, koji je sredio po svom ukusu.

"Algoritam se nekako zaglavio kada sam ja u pitanju. Uvijek se u javnosti priča o istim temama, a inače nisam previše pred kamerama. Pričalo se da sam zapostavio muziku i da sam u ugostiteljstvu, a istina je da jeste nešto bilo sa lokalima, ali prije nekoliko godina. Ništa se to ne dešava sada."

"Jeste bilo tako do 2019. godine, ali od tada ima sedam godina i svašta se promijenilo. Vratio sam se svom zanatu, nikad se nisam vratio u pravom smislu riječi u medije i sviram sa bendom. Ne stavljam se zapravo u prvi plan i to je to", rekao je Sajko.

Pitali smo ga i zbog čega se toliko pričalo o njegovoj 10 godina starijoj supruzi Milici, kao i o tome što se isticala previše ta razlika u godinama među njima, ali namerno pomenutu temu nije želio previše da produbljuje.

"Kad je ljubav u pitanju, godinama je sve okej. Uspjeli smo da ušuškamo vjenčanje. Par gostiju koji su bili na svadbi su okačili postove na mreže, pa je tako to buknulo. Posle su počeli da se pišu naslovi gdje smo i šta smo."

Mi nismo htjeli da slikamo i snimamo bilo šta, vjenčanje je bila mnogo dobra žurka za sve drugare. Ne bih da pričam o toj razlici u godinama jer ljudi komentarišu ono o čemu se priča, a najbolji lijek bi bio zapravo da uopšte o tome ne pričamo - rekao je Sajko kroz smijeh.

Sajko tvrdi da se nije previše fokusirao na jedan žanr i ne izvodi samo pesme koje mu se dopadaju, te sa kolegama sa kojima trenutno radi, u gradu pravi odlične žurke, a ima i narodnjaka.

"Naš repertoar je takav da se stvarno neguje prava i kvalitetna muzika, ali nađu se tu evergrin pesme koje se slušaju i danas. Ima ih i uvek se provuku, ali smo verni nekako stilu koji nam se najviše dopada i to je to. Ja sam basista u bendu, pravimo zaista odlične žurke u gradu i za sada je to jedna lepa priča", priča Nikola.

"Stalno sam na selu"

Sajko je otkrio da sve više razmišlja o tome da se preseli na selo, gdje često boravi na imanju na kom je kod babe i dede ranije stalno odlazio.

"Od djetinjstva sam bio na selu, tamo su mi uvijek bili baba i deda i nekako sam zamišljao da ću u penziju na selo. Sada sam bar dva dana nedjeljno tamo, a dovoljno mi je blizu da mogu i iz sela pravo u grad da radim."

"Znam naravno mnogo ljudi koji na Kosmaju kupuju placeve i prave kuće, naravno da uvijek prijaju sloboda i mir. Mislim da ću pre penzije čak da odem na selo. Tamo bi trebalo da me vidite sa sekirom i motornom testerom" rekao je Sajko kroz smeh.

