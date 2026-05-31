Selektor „sokola“ poručio da je zadovoljan odnosom igrača na treninzima i da očekuje napredak u odnosu na prethodne mečeve

Fudbalska reprezentacija Crne Gore sjutra će u Plovdivu odigrati prvu od dvije prijateljske utakmice u junskom terminu, a rival „sokolima“ biće selekcija Bugarske, prenosi portal Dan.

Uoči susreta, selektor Crne Gore Mirko Vučinić kazao je da je zadovoljan pristupom reprezentativaca tokom priprema, uprkos činjenici da je većina igrača odavno završila klupske obaveze i nalazi se pred odlaskom na odmor.

„Ovo okupljanje je bilo specifično. Igrači su odavno završili prvenstvo, svi čekaju da odu na odmor. Međutim, volja i želja koju su pokazali na treninzima bila je velika. Individualnih grešaka je bilo, ali mnogo manje nego na prošlim okupljanjima“, rekao je Vučinić.

Kako prenosi Dan, selektor je istakao da se kroz treninge radi na ispravljanju grešaka koje su reprezentaciju skupo koštale u prethodnim utakmicama.

„Kada se primi gol, nije to samo greška zadnje linije, nego cijelog tima. Mislim da napredujemo iz dana u dan i siguran sam da ćemo, kada bude potrebno, biti kompaktni onako kako priželjkujem“, kazao je Vučinić.

Crna Gora je u posljednjih deset utakmica primila čak 22 gola, a mrežu je sačuvala samo protiv Andore. Ipak, selektor vjeruje da će ekipa pokazati napredak.

Govoreći o sastavu za duel sa Bugarskom, Vučinić je najavio određene promjene, posebno u veznom redu i napadu.

„Biće mnogo novina u srednjem redu i napadu jer imamo dvije prijateljske utakmice u nekoliko dana. Daću šansu svakome da vidimo koliko ko može, a na njima je da iskoriste priliku“, poručio je selektor.

Na pitanje šta očekuje od predstojećeg susreta, Vučinić je bio jasan.

„Generalno očekujem da napravimo iskorak u odnosu na prethodne utakmice. Volio bih da dobijemo utakmicu. Poštujemo svakog protivnika, ali najbitnije je da ostvarimo pobjedu“, naglasio je on.

Vučinić se osvrnuo i na period kada je bio član stručnog štaba Miodraga Radulovića, ističući da iz tog perioda postoje brojne pozitivne stvari koje se mogu primijeniti i danas.

„Treba uzeti dobre stvari koje su postojale kod Mija i primijeniti ih. Poslije Cica bio je najbliži da nas odvede u baraž. Želja nam je da ne primimo gol i sigurno ćemo primijeniti nešto od velikog stručnjaka kakav je Miodrag Radulović“, rekao je Vučinić.

Utakmica između Bugarske i Crne Gore igra se sjutra na stadionu „Hristo Botev“ u Plovdivu sa početkom u 18 časova.