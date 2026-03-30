Selektor crnogorskih fudbalera Mirko Vučinić je za prijateljski duel sa Slovenijom (utorak od 18 sati) najavio gotovo kompletan novi tim u odnosu na onaj koji se suprotstavio Andori.

Nedostajaće povrijeđeni Stevan Jovetić, iz istog razloga se u klub vratio Stefan Milić, ali cilj se ne mijenja - "sokoli" žele i da ostave utisak i da dođu do pozitivnog rezultata.

"Biće devet ili 10 promjena u startnih 11", rekao je Vučinić na konferenciji za medije.

Napominje legendarni napadač da svaki pojedinac, ko god bio na terenu, mora da nauči da preuzima odgovornost.

"Ne nedostaje im hrabrosti, kad bih išao u tuču pozvao bih njih jer mislim da su hrabri. Ali, treba da preuzmu odgovornost, da imaju više slobode kad je lopta kod njih, da sami donesu rješenje... Na treninzima radimo šablone kako treba da se kreću kad je lopta u našim nogama, ali u određenim momentima treba nešto i da se "izmisli". Vjerujem da ćemo da budemo sve bolji, a kad počne Liga nacija da budemo pravi", kazao je Vučinić.

Kadeti su se plasirali na Evropsko prvenstvo i Mundijal, nije Vučinić propustio priliku da prokomentariše uspjeh U17 selekcije.

"Kadeti su velikom borbom došli do cilja. Trebalo bi da slijedimo njihov primjer, iako su mlađi od nas. Sve vrijeme govorim da kada se maksimalno borite za grb onda su velike šanse da se želje ostvare. Njihova se ostvarila predanošću, borbom koju sam pomenuo, time što su slušali selektora... Čestitam i kolegi Radovanu Kavaji na velikom uspjehu", istakao je Vučinić.

I on je nekad bio u kadetskom uzrastu.

"Za svakog mladog igrača je najvažnije da igra. Tako će više da napreduje i biće sve bolji. Ja sam debitovao za prvi tim Sutjeske kad sam imao 16 godina i tada sam dao prvi gol. Igrao sam stalno - da li za kadete, omladince ili prvi tim. Svake sedmice po jedna ili dvije utakmice. Kad sam stigao u Leće trenirao sam sa seniorima, a igrao za mladi tim. Ponavljam, najvažnije je da mladi igrač ima što više utakmica u nogama".

Nada se da će ih što više imati i Andrej Kostić, koji na ljeto iz Partizana ide u Milan.

"Otišao je u veliki klub. Bitno je da igra - da li za mladi tim, bilo gdje...

A kakav meč može da se očekuje protiv Slovenije koja je stigla bez Jana Oblaka i Benjamina Šeška.

"Slovenci su igrali u subotu protiv Mađarske i iako su izgubili (1:0) vidio sam da su dosta dobro stajali na terenu. Nije me to iznenadilo s obzirom na to da im je novi selektor Boštjan Cesar, kojeg dobro znam iz Italije. Taktički su vrlo disciplinovani, imaju agresivnost, a moguće da je to i zbog promjene na klupi jer igrači uvijek hoće da se dokažu novom selektoru", poručio je Vučinić.

Driton Camaj je jedan od trojice fudbalera - uz Seada Hakšabanovića i Milutina Osmajića - koji je dobio srebrnu plaketu za odigranih najmanje 25 utakmica za nacionalni tim.

I on se osvrnuo na to da li naši fudbaleri imaju dovoljno hrabrosti s loptom u nogama:

"Nije do hrabrosti. U pitanju je samopouzdanje igrača u datom trenutku. Jer, uzalud treniraš ako nemaš samopouzdanja da na terenu prepoznaš momenat i doneseš odluku. Moramo da preuzmemo odgovornost, da iz meča u meč budemo sve bolji. Mislim da idemo u pravom smjeru", rekao je napadač Novog Pazara.

Camaj nije igrao protiv Andore, a u duelu sa Slovenijom će da upiše 30. nastup u dresu "sokola".

"Očekuje nas težak meč. Slovenija je bila na posljednjem Evropskom prvenstvu, ispala je od Portugala na penale. Znamo kakav kvalitet ima, ali gledamo prije svega sebe. Sve zavisi od nas", zaključio je Camaj.