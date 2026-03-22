Selektor poručuje da rezultat nije u prvom planu, već provjera igrača i gradnja tima

Fudbalska reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za prijateljske utakmice protiv Andore i Slovenije, koje će se igrati 27. i 31. marta, a selektor Mirko Vučinić ističe da je fokus na provjeri igrača i uigravanju ekipe.

"Prije svega želim da provjerim sve igrače. Sada posebno one koji su manje igrali, da pokažu koliko mogu i šta mogu", kazao je Vučinić.

Nakon tri godine u nacionalni tim se vraća Sead Hakšabanović, kojeg selektor želi dodatno da upozna.

"Ne poznajem ga dovoljno, zato sam ga i pozvao. Ima želju da bude tu, a sigurno posjeduje kvalitet. Tražim od svih da preuzmu odgovornost – Hakšabanović može jednim potezom da riješi utakmicu", poručio je Vučinić.

Na spisku nema Vasilija Adžića, koji će umjesto toga igrati za mladu reprezentaciju.

"Njegov kvalitet nije sporan, ali su mu potrebne utakmice. Tamo će dobiti veću minutažu i to je za njega u ovom trenutku bolje", objasnio je selektor.

Vučinić je naglasio da, iako je riječ o prijateljskim mečevima, Crna Gora mora da razvija pobjednički mentalitet.

"Ne postoje lake utakmice. Prvo mislimo na Andoru, a cilj je da svi dobiju šansu i da sprovedemo plan koji imamo za oba meča", istakao je on.

Zbog povrede je otpao napadač Partizana Andrej Kostić, pa su naknadno pozvani Marko Šimun iz Sutjeske i Balša Sekulić iz Mornara.