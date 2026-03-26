Izvor: MN Press

”Hrabri sokoli” sjutra na našem najvećem stadionu pod Goricom dočekuju Andoru u prvom od dva martovska prijateljska meča, a selektor Mirko Vučinić poručuje da pristup mora biti maksimalan bez obzira na ime rivala.

„Nikad nijesam gledao ime protivnika, neću ni ovaj put. Želimo da izađemo na teren, da trčimo i borimo se bez obzira protiv koga igramo. Jedino tako ćemo doći do izražaja“, kazao je Vučinić, naglašavajući da bez trke i borbe nema rezultata.

Posebno je istakao važnost zajedništva: „Moramo jedan za drugog da ginemo i onda će te želje možda da se ostvare. Bez rada i volje teško“.

Selektor je govorio i o sastavu, otkrivši da će Stefan Mugoša biti kapiten, dok ima dilemu između Šimuna i Vukotića u napadu.

„Važno mi je da vidim kako će igrači da uđu u utakmicu i kako će da odrade zadatke. Rezultat jeste važan, ali želim da vidim šta pojedini mogu“, rekao je Vučinić.

Osvrnuo se i na Seada Hakšabanovića: „Rekao sam mu da mora da trči, u suprotnom mi ne treba. Mora da se dokaže. Riječi nosi vjetar, djela ostaju“.

Govoreći o rivalu, selektor upozorava na oprez: „Igraju u dva bloka… Moraćemo da budemo strpljivi. Ako budemo išli grlom u jagode, oni će to da iskoriste“.

Duel Crne Gore i Andore počeće u 18 sati.