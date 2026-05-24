Fudbalska reprezentacija Crne Gore počela pripreme za prijateljske mečeve protiv Bugarske i Slovačke

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Najbolja fudbalska reprezentacija Crna Gora okupila se večeras u kampu na Starom aerodromu i počela pripreme za prijateljske utakmice protiv Bugarska i Slovačka, prenosi portal Dan.

Selektor Mirko Vučinić danas je objavio spisak igrača na koje računa za predstojeće mečeve, a na njemu nema kapitena Stevan Jovetić.

„Stevanu je istekao ugovor sa AC Omonia, nalazi se u pregovorima oko novog kluba i zajednički smo odlučili da je bolje da preskoči ovu akciju. Što se tiče novajlija, od njih očekujem da pokažu istu ozbiljnost kao igrači koji su duže u reprezentaciji, odnosno da uđu u ovu grupu velikih profesionalaca“, rekao je Vučinić, prenosi Dan.

Na spisku reprezentacije nalaze se i četvorica debitanata — Aleksa Latković, Andrija Ražnatović, kao i golmani Benjamin Krijestarac i Mišo Dubljanić, član FK Rudar Prijedor.

Vučinić je kazao da za stručni štab nema iznenađenja kada je riječ o pozivima.

„Za nas nema iznenađenja, jer svakog igrača pratimo. Ko igra dobro — dobiće šansu. Što se tiče golmana, vjerujem našem treneru Božidaru Vuksanoviću i saglasan sam sa njegovim odlukama“, istakao je selektor.

Dodao je da će zbog povreda sa spiska otpasti Stefan Savić i Nikola Krstović.

Govoreći o predstojećim utakmicama, Vučinić je poručio da ih smatra veoma važnim, iako imaju prijateljski karakter.

„Svaki meč je bitan. Ovo su prijateljske utakmice, ali za mene veoma značajne da vidim koliko, šta i gdje neko može najviše da pruži. Ne mogu da kažem da rezultat nije važan, iako su prijateljske utakmice“, rekao je on.

Selektor „sokola“ osvrnuo se i na greške iz prethodnih utakmica, posebno protiv Slovenija, naglašavajući da individualni propusti ne smiju da se ponavljaju.

„Ne padamo fizički, problem su pojedinačne greške koje ne smiju da se dešavaju ni u mlađim kategorijama. Ovo je A reprezentacija i svaka greška se skupo plaća“, poručio je Vučinić, prenosi Dan.

Na prvom treningu reprezentacije bilo je prisutno 12 igrača, dok će se ostali priključiti tokom večeri i sjutrašnjeg dana. Trojica reprezentativaca ekipi će se pridružiti direktno u Plovdivu zbog obaveza u klubovima.

Bugarska i Slovačka biće posljednje provjere za crnogorsku reprezentaciju pred početak UEFA Nations League u septembru.