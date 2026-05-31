Udala se Dua Lipa

Autor Đorđe Milošević
0

Uoči ceremonije, insajderi su vjenčanje ovog para nazvali šoubiznis vjenčanjem godine.

Udala se Dua Lipa Izvor: Profimedia

Engleska pjevačica albanskog porijekla Dua Lipa i njen partner, britanski glumac Kalum Tarner, zvanično su postali muž i žena.

Par, koji je vezu započeo 2024. godine, organizovao je intimnu ceremoniju vjenčanja uoči velike trodnevne proslave koja će naredne sedmice biti održana u Italiji.

Mladenci su na ceremoniju stigli odvojeno. Dua Lipa je došla u zelenom „Land Roveru“ u pratnji prijatelja, dok je Tarner stigao sam. Građanska ceremonija trajala je između 30 i 40 minuta.

Nakon razmjene bračnih zavjeta, novopečeni supružnici zajedno su izašli iz matične službe, gdje su ih članovi porodice dočekali uz konfete i aplauze.

 Pjevačica je za ovu priliku odabrala elegantan bijeli komplet sa suknjom, široki šešir i bijele cipele na štiklu, dok je u rukama nosila jednostavan žuti bidermajer. Kalum Tarner pojavio se u klasičnom tamnoplavom odijelu.

Poslije ceremonije par je napustio mjesto vjenčanja u tradicionalnom londonskom crnom taksiju, što je izazvalo simpatije okupljenih.

 Ipak, ovo je samo uvod u ono što svjetski mediji već nazivaju „šoubiznis vjenčanjem godine“. Od četvrtka do subote u Palermu na Siciliji biće organizovana raskošna proslava kojoj će prisustvovati brojne poznate ličnosti iz svijeta muzike, filma i mode.

Ovo je muž Dua Lipe:

Prema navodima medija, među zvanicama bi trebalo da budu Elton Džon, Mark Ronson, Čarli XCX, Simon Port Žakmus i Donatela Versaće.

Glavna ceremonija biće održana u čuvenoj Vili Valguarnera iz 17. vijeka, jednom od najpoznatijih istorijskih zdanja na Siciliji, dok su mladenci za goste rezervisali luksuzne apartmane u ekskluzivnom hotelu „Vila Igiea“ sa pogledom na Tirensko more.

Tako će nakon tajnog i skromnog građanskog vjenčanja uslijediti nekoliko dana glamura, zbog čega mnogi već sada ovaj događaj nazivaju jednim od najznačajnijih vjenčanja godine u svijetu šoubiznisa.

