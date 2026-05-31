Udala se Dua Lipa

Uoči ceremonije, insajderi su vjenčanje ovog para nazvali šoubiznis vjenčanjem godine.
Engleska pjevačica albanskog porijekla Dua Lipa i njen partner, britanski glumac Kalum Tarner, zvanično su postali muž i žena.
Par, koji je vezu započeo 2024. godine, organizovao je intimnu ceremoniju vjenčanja uoči velike trodnevne proslave koja će naredne sedmice biti održana u Italiji.
Mladenci su na ceremoniju stigli odvojeno. Dua Lipa je došla u zelenom „Land Roveru“ u pratnji prijatelja, dok je Tarner stigao sam. Građanska ceremonija trajala je između 30 i 40 minuta.
Nakon razmjene bračnih zavjeta, novopečeni supružnici zajedno su izašli iz matične službe, gdje su ih članovi porodice dočekali uz konfete i aplauze.
May 31, 2026
Pjevačica je za ovu priliku odabrala elegantan bijeli komplet sa suknjom, široki šešir i bijele cipele na štiklu, dok je u rukama nosila jednostavan žuti bidermajer. Kalum Tarner pojavio se u klasičnom tamnoplavom odijelu.
Poslije ceremonije par je napustio mjesto vjenčanja u tradicionalnom londonskom crnom taksiju, što je izazvalo simpatije okupljenih.
Ipak, ovo je samo uvod u ono što svjetski mediji već nazivaju „šoubiznis vjenčanjem godine“. Od četvrtka do subote u Palermu na Siciliji biće organizovana raskošna proslava kojoj će prisustvovati brojne poznate ličnosti iz svijeta muzike, filma i mode.
Prema navodima medija, među zvanicama bi trebalo da budu Elton Džon, Mark Ronson, Čarli XCX, Simon Port Žakmus i Donatela Versaće.
Glavna ceremonija biće održana u čuvenoj Vili Valguarnera iz 17. vijeka, jednom od najpoznatijih istorijskih zdanja na Siciliji, dok su mladenci za goste rezervisali luksuzne apartmane u ekskluzivnom hotelu „Vila Igiea“ sa pogledom na Tirensko more.
Tako će nakon tajnog i skromnog građanskog vjenčanja uslijediti nekoliko dana glamura, zbog čega mnogi već sada ovaj događaj nazivaju jednim od najznačajnijih vjenčanja godine u svijetu šoubiznisa.