Potpredsjednik FK Partizan za sportska pitanja Predrag Mijatović obratio se javnosti dan prije jako važne sjednice klupske skupštine.

Izvor: RTS/Screenshot

Potpredsjednik Partizana za sportska pitanja Predrag Mijatović oglasio se uoči sjednice Skupštine kluba, zakazane za ponedjeljak u 14 časova, poručivši da nema nesuglasica sa predsjednikom Rasimom Ljajićem, već sa pojedinim drugim članovima uprave.

„Sa Rasimom nisam imao apsolutno nijedan problem, pustio me je da radim. Imam problem sa drugim subjektima u upravi, generalnim direktorom i potpredsjednicom za poslovanje. Mislim da u ovom trenutku nijesu spremni da se uhvate u koštac sa problemima koje Partizan ima“, kazao je Mijatović za RTS.

On je dodao da će članovi Skupštine odlučiti ko će ubuduće voditi klub.

Govoreći o finansijskoj situaciji, Mijatović je istakao da je Partizanu bila neophodna pomoć države kako bi izašao iz krize.

„Shvatio sam da Partizan nema način da krene naprijed bez pomoći države. Smatram da će nam i u narednom periodu biti potrebna pomoć države u svim segmentima“, rekao je on.

Mijatović se osvrnuo i na kritike zbog susreta sa čelnicima Crvene zvezde, navodeći da ne vidi ništa sporno u sportskim odnosima među rivalima.

„Ako je pozdrav sa rivalima moja najveća greška, onda nijesmo spremni za moderan fudbal“, poručio je Mijatović.