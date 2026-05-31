Megaprojekat vrijedan više od 11 milijardi eura trebalo bi da značajno skrati putovanja i ukloni više od milion kamiona godišnje sa evropskih puteva

Ispod Alpa trenutno se gradi jedna od najvećih željezničkih infrastrukturnih veza u istoriji Evrope – nova brza pruga između francuskog Liona i italijanskog Torina, čiji će ključni dio biti megatunel Mon Seni dug čak 57,5 kilometara.

Kada bude završen, ovaj objekat postaće jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu i donijeti velike promjene u putničkom i teretnom saobraćaju.

Vrijednost kompletnog projekta Lion–Torino procjenjuje se na oko 11,1 milijardu eura, pri čemu polovinu sredstava obezbjeđuje Evropska unija, prenosi Forbs Slovenija. Nova željeznička veza dio je transevropskog saobraćajnog koridora TEN-T, a glavni tunel protezaće se između Sen Žan de Morijena u Francuskoj i Suse u Italiji.



Tunel će na pojedinim dionicama prolaziti više od jednog kilometra ispod alpskih vrhova, a izgradnju vodi francusko-italijanska kompanija TELT. U projektu učestvuju i neke od najvećih evropskih građevinskih kompanija, među kojima su Vebild, Vinsi, Implenija, NGE i Herenkneht.

Iskopano već 48 kilometara

Prema posljednjim zvaničnim podacima, do sada je iskopano oko 48 od ukupno 164 kilometra tunela i pomoćnih podzemnih prolaza koji čine ovaj prekogranični projekat. Svi glavni tenderi već su dodijeljeni, a radovi se istovremeno odvijaju na više lokacija sa obje strane granice.

Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste značajno skraćenje vremena putovanja. Tako bi voz između Pariza i Milana putovao oko četiri i po sata, umjesto sadašnjih šest i po do sedam i po sati, čime bi željeznica postala ozbiljna konkurencija avio-saobraćaju.

Još veći efekat očekuje se u teretnom transportu. Procjene pokazuju da bi nova pruga mogla da ukloni više od milion teških kamiona godišnje sa puteva kroz Alpe, što bi značajno smanjilo saobraćajne gužve, buku i emisiju štetnih gasova u jednom od najosjetljivijih evropskih prirodnih područja.

Iako je projekat zvanično pokrenut još 2007. godine, njegovu realizaciju godinama su usporavali ekološki protesti i složene procedure planiranja, posebno na italijanskoj strani. Ipak, radovi su posljednjih godina značajno ubrzani, a završetak glavnog tunela planiran je za 2033. godinu.