PSŽ - ARSENAL 1:1 (1:1, 0:1), penali 4:3 Dembele 65' - Haverc 6'
Pari Sen Žermen je posle penala savladao Arsenal sa 4:3.
U regularnih 90 minuta je bilo 1:1, a nije bilo golova u produžecima.
Parižanima je ovo druga titula u klupskoj istoriji, dok Arsenal ni u drugom finalu nije došao do trofeja.
Tragičar meča je Gabrijel koji je šutirao preko gola u petoj seriji.
Arsenal je poveo golom Kaija Haverca u 6. minutu, dok je na 1:1 izjednačio Usman Dembele iz penala u 65. minutu.
U penal seriji obije strane su promašivale, ali i pogađale. Za PSŽ pogađali su Ramoš, Due, Hakimi i Beraldo, a promašio Mendes.
Za Arsenal su pogađali Đekereš, Rajs, Martineli, a promašivali Eze i Gabrijel.