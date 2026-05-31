Američki predsjednik nezadovoljan pojedinim odredbama predloženog dogovora, pregovori produženi za još sedmicu

Američki predsjednik Donald Tramp vratio je na doradu predloženi sporazum sa Iranom nakon sastanka sa svojim savjetnicima u petak, čime su pregovori produženi za još jednu sedmicu.

Iako detalji izmjena koje je Tramp zahtijevao nijesu odmah saopšteni, američki zvaničnici navode da predsjednik insistira na znatno oštrijoj retorici i strožim uslovima kada je riječ o nuklearnim obavezama Teherana, kao i o obećanju Irana da će ponovo otvoriti Ormuski moreuz.

Tramp je izrazio i zabrinutost zbog finansijskog olakšanja koje bi Iran mogao dobiti u okviru sporazuma, nastojeći da izbjegne poređenja sa novčanim transferima iz perioda administracije bivšeg predsjednika Baraka Obame, čiji je nuklearni sporazum sa Iranom ranije oštro kritikovao.

Najnovija serija predloženih izmjena uslijedila je svega sedmicu nakon što je Tramp saopštio da je sporazum u velikoj mjeri finalizovan i nagovijestio da bi rat uskoro mogao biti okončan.

Od tada su američki zvaničnici više puta govorili o napretku u pregovorima koji bi trebalo da doprinesu prekidu neprijateljstava, ponovnom otvaranju ključnog pomorskog pravca i pokretanju detaljnijih razgovora o iranskom nuklearnom programu.

Ipak, iako je Tramp najavio da će konačnu odluku donijeti tokom sastanka u petak i prethodno iznio pojedine elemente sporazuma na društvenim mrežama, dvočasovni sastanak završen je bez konačne odluke.

Dodatne nesuglasice pojavile su se oko pitanja iranskog nuklearnog programa. Tramp je u objavi naveo da će Sjedinjene Američke Države zaplijeniti i uništiti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, dok Teheran tvrdi da se o takvim pitanjima u okviru trenutnih pregovora uopšte ne razgovara.

Američki predsjednik je takođe saopštio da nije bilo riječi o finansijskoj kompenzaciji u okviru sporazuma, dok iranska strana insistira da je upravo ukidanje ekonomskih ograničenja jedan od ključnih uslova za postizanje bilo kakvog dogovora.

Zbog toga ostaje neizvjesno na koji način će dvije strane prevazići postojeće razlike dok se pregovori o konačnom tekstu sporazuma nastavljaju.