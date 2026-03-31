Slovenija je pod Goricom pobijedila 3:2 preokretom u drugom poluvremenu

Selektor Crne Gore Mirko Vučinić, jasno, nije bio zadovoljan nakon poraza u meču u kojem je njegova selekcija dva puta vodila i imala puno više prilika za gol od protivnika.

"Realan rezultat ili ne - mi smo izgubili. Ponovila nam se utakmica sa Hrvatskom. Jesmo igrali dobro, u nekim segmentima bili i puno bolji, ali desilo se da primimo gol sa 10 igrača iza lopte", kazao je Vučinić.

Moglo je, zaista, da bude drugačije, ali očigledno je da nešto nedostaje, čak je i rezultat isti kao u novembarskom duelu sa Hrvatskom (2:3).

"Kod 2:2 smo imali zicer, pohvale za njihovog golmana. To je fudbal, okrećemo se novom danu, da analiziramo i pozitivne i negativne stvari, a da se više zadržimo kod negativnih. I da nastavimo da radimo".

Krstović - Osmajić, djeluju moćno u tandemu, no formacija 4-4-2 nije "savršena".

"Dobar su tandem, igraju jedan za drugog, a što se tiče 4-4-2 - vidjećemo, kada smo iza lopte imamo problema. Analiziraćemo", kazao je za RTCG.